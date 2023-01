Appli mobile TourMaG



Explora Journeys dévoile sa gastronomie et son « esprit océanique »

La philosophie de la flotte Explora Journeys en matière de gastronomie et de boissons est impulsée par la diversité, par le choix et par cet esprit océanique qui la caractérise déjà. Diversité des mets et des boissons, ample choix d’espaces ouverts sur les océans pour les déguster. Ils étonneront et séduiront les papilles et les yeux des hôtes. En juillet 2023 le voyage inaugural du EXPLORA I proposera un incomparable parcours de découvertes gastronomiques et de dégustations de boissons. Expériences savoureuses et inventives à vivre dans 18 espaces différents de restauration ou, en toute intimité, dans les 461 luxueuses suites avec terrasse privée, ces « homes at Sea » qui singularisent si bien ce luxueux navire.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 16 Janvier 2023





Sur une terrasse, au bord d’une piscine, dans un lounge, dans un restaurant à l’élégance raffinée ou à l’atmosphère conviviale et détendue... les expériences gastronomiques Explora Journeys véhiculent les mêmes aspirations.



Elles rendent hommage à la créativité, aux saveurs, aux talents et aux cultures culinaires du monde.



Elles donnent la part belle à la créativité et aux produits de sources locales et durables.

« La meilleure gastronomie qui soit en mer »

C’est l’Angevin Franck Garanger aux compétences reconnues dans le domaine de la haute gastronomie européenne qui prend la direction culinaire de la flotte Explora Journeys. Débutant il remportait le titre de l’un des dix jeunes meilleurs chefs de sa génération. Au fil des ans, de Paul Bocuse à Alain Passard, il s’est aguerri aux côtés des plus grands. En mer il offrira une cuisine raffinée, authentiques et respectueuse de l’environnement. Fort de ses saveurs audacieuses et spécialités encore méconnues il promet à chaque hôte une expérience gastronomique inoubliable qui sera, il l’affirme, « La meilleure qui soit en mer ».



Des plats végétariens aux compositions les plus sophistiquées Explora Journeys cultivera l'art de faire bonne chère avec les tendances d'aujourd'hui et les produits « santé ». Sa gastronomie répondra aux désirs et à l'état d'esprit des voyageurs les plus curieux, avertis, gourmands, gourmets.

Dégustations et master class œnologiques à bord et à terre Tout au long de l’année les sélections de vins proposeront des cépages de choix, des marques exclusives ainsi que des vins issus des régions vinicoles traversées. Sous la houlette de Thibaut Briançon, responsable Food & Beverage (nourritures et boissons), les sommeliers s’approvisionneront auprès de producteurs de vins artisanaux. Ils prodigueront des conseils en œnologie, organiseront des dégustations de vins, whiskies et liqueurs ainsi que des rencontres, à bord ou lors de sorties à terre, avec des viticulteurs locaux.



Ils proposeront des master-class et dévoileront les secrets de certaines spécialités Explora Journeys à l’instar du « Ocean State of Mind » à base (entre autres) de gin et d’algues. La gamme des cocktails proposera des options « bio » et sans alcool.

Huit façons de passer à table... Pour célébrer les talents culinaires du monde, pour savourer les tendances d’aujourd’hui, pour se perdre dans les alliances gourmandes, Explora Journeys donne le choix. Lors de sa croisière inaugurale EXPLORA I proposera six restaurants, douze bars et lounges (huit en intérieur et quatre en extérieur) et huit façons de passer à table :

Anthology est le restaurant où, dans un cadre contemporain à l’élégance raffinée, les chefs venus des cinq continents préparent les menus inspirés des cuisines du monde.



Cuisines japonaise, thaïe, vietnamienne et malaisienne, cocktails aux saveurs d’Asie, Sakura offre le meilleur de la gastronomie panasiatique avec vue imprenable sur l’océan.



Steakhouse à l’européenne Marble & Co Grill sert la meilleure viande de bœuf provenant de producteurs locaux et durables. L’expérience est rehaussée par un séchoir à viande et une cave aux sélections de grands crus.

Avec le Med Yacht Club, honneur à la Méditerranée, à ses saveurs, son ambiance « dolce vita ». Ici l’hôte trouve toute la variété des cuisines venues d’Italie, d’Espagne, de Grèce, de France. Les vins illustrent toute la richesse des vignobles de Méditerranée.



Restauration en continu baignée de lumière à l’Emporium Marketplace. Ses 18 postes de cuisson proposent au choix sushis, viandes grillées, fruits de mer, pâtes cuites à la demande, pizzas, sandwichs maison... Les charcuteries, fromages et pâtisseries font également partie de cette expérience accompagnée d’une sélection de vins, champagnes et boissons non alcoolisées.



Dans un cadre sophistiqué et intime le Fil Rouge propose un tour du monde des cuisines inspirées par la gastronomie française.



Et aussi,

Accessibles en continu les repas peuvent être pris dans le confort d’une suite ou d’une terrasse privative.

La Chef’s Kitchen : face à l’océan une expérience immersive organisée dans une cuisine privée pour 12 personnes. Une équipe d’experts culinaires guide les hôtes dans un parcours de découverte de nouveaux ingrédients, de saveurs, de textures et de cultures, quel que soit leur niveau de compétences culinaires. (Des frais additionnels s’appliquent pour deux expériences culinaires exclusives: Chef's Kitchen et Anthology).

... et à toute heure du jour ou de la nuit, Dans ses différents bars et lounges ainsi que dans les suites Explora Journeys propose un nombre illimité de boissons, de grands vins et de spiritueux de première qualité.



Central et convivial le Lobby Bar est le lieu idéal où savourer un rafraîchissement à toute heure du jour ou de la nuit. Dégustation raffinée de tous les whiskys du monde, dont certains des plus rares, au Malt Wiskey Bar où le parcours est complété d’un expert, d’une cave à cigares et d’une terrasse dédiée à leur dégustation.

Au Journeys Lounge le divertissement, évoluera tout au long de la journée et de la nuit. L’Explora Lounge avec sa vue à 270 degrés sur l’océan est idéal pour boire un verre, prendre le thé ou des repas légers sur des notes de jazz.



Les douceurs françaises et italiennes se dégusteront au Gelateria & Creperie at The Conservatory, un espace protégé des intempéries au bord de la piscine. Choisis à travers le monde par des baristas expérimentés les cafés les plus raffinés seront à découvrir au Crema Café ouvert toute la journée.



L’Astern Lounge est l’espace de convivialité du voyage où se déroulent au fil de la journée divers évènements tels concerts, DJ sets, rencontres culturelles. Un rituel : l’apéritif au coucher du soleil.



Et aussi : l’Astern Pool & Bar accessible à toute heure au bord de la piscine, le Sky Bar on 14 en terrasse panoramique au point culminant du navire, l’Atoll Pool & Bar au bord d’une piscine plus intime à la poupe du navire, L’Helios Pool & Bar dans une piscine panoramique réservée aux adultes, The Conservatory Pool & Bar lounge en piscine protégé des intempéries le jour, cinéma en plein air la nuit.

A propos d’Explora Journeys : branche privée de luxe du groupe MSC, dont le siège social se situe à Genève. La marque est le fruit d’une ambition de longue date de la famille Aponte-Vago : redéfinir l’expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants. En s’appuyant sur les 300 ans d’héritage maritime elle aspire à créer un « état d’esprit océanique » unique en connectant les hôtes à la mer, à eux-mêmes et aux personnes partageant les mêmes valeurs. Elle propose des itinéraires remarquables qui associent des destinations renommées à des ports moins fréquentés pour des voyage inspirant la découverte sous toutes ses formes.



Construite sur les chantiers italiens Fincantieri une flotte de six paquebots baptisés EXPLORA prendra la mer d’ici 2028. Deux sont en construction. EXPLORA I sera inauguré dès juillet 2023 et EXPLORA II , été 2024. Les EXPLORA III, IV, V et VI seront alimentés au GNL, les deux derniers étant également propulsés à l’hydrogène. Ils seront tous équipés des dernières technologies environnementales et marines.



EXPLORA I et EXPLORA II proposent 461 suites, penthouses et résidences donnant sur la mer et conçues pour être de véritables « maisons en mer » avec une vue imprenable sur l’océan et terrasse privée. Ils donnent le choix de onze expériences gastronomiques distinctes avec 6 restaurants animés, 12 bars et lounges (8 en extérieur et 4 en intérieur). Les repas peuvent se prendre dans les suites ou sur leur terrasse privée. Les navires disposent de 4 piscines, de vastes terrasses extérieures avec des cabanons privés, des installations de bien-être et des divertissements raffinés.



Inspiré par son héritage européen Explora Journeys offrira à ses hôtes une expérience océanique immersive et une hospitalité à la fois respectueuse et intuitive.

Contacter Explora Journeys Leyre Torres Campo

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Site web : https://explorajourneys.com



+ 33 749862938

