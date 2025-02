Explora Journeys dévoile ses Grands Voyages, redéfinissant les croisières transatlantiques

La collection Grands Voyages invite les clients à embarquer pour des voyages qui offrent la rare opportunité de se déconnecter des exigences de la vie quotidienne et de s'immerger dans la tranquillité du grand large. Avec plusieurs jours en mer, les clients peuvent réfléchir, se ressourcer et adopter l'Ocean State of Mind.



Anna Nash, President Explora Journeys, commente : « Nos Grands Voyages représentent le meilleur des voyages en mer. Ils sont conçus pour offrir à nos clients le luxe ultime du temps, de l'espace et de la découverte personnelle, tout en proposant des expériences soigneusement sélectionnées à bord et à terre. En mer, le rythme plus lent invite à la réflexion. Les Grands Voyages d'Explora Journeys sont conçus pour ceux qui cherchent non seulement à voir le monde, mais à être transformés par lui. »



Les itinéraires présentent des destinations moins fréquentées, telles que les Açores et Madère, associées à des expériences immersives à terre qui explorent en profondeur le patrimoine et les cultures locales. Ces voyages sont conçus pour inspirer une reconnexion tout en célébrant la beauté du slow travel.



Avec plus de jours en mer, les clients sont invités à profiter d'un programme culinaire enrichi. Les points forts incluent des dîners dans des lieux raffinés tels qu'Anthology, Sakura et Fil Rouge, ainsi que de nouveaux cours de dégustations de champagne, de vin, de gin, de whisky et de cognac, en plus de menus gastronomiques élargis. Les passionnés de cuisine peuvent également participer à des ateliers pratiques et à des expériences gastronomiques à la Chef's Kitchen.



Nouveauté pour 2025, les retraites exclusives d'une semaine Ocean Wellness offrent aux clients la possibilité de rétablir l'équilibre grâce à des programmes tels que la méditation de guérison des chakras et les bains de gong d'inspiration océanique sous les étoiles. Les rituels d'Ocean Wellness – The Spa combinent soins, remise en forme et beauté, assurant une expérience de rajeunissement complète.