Explora Journeys dévoile une nouvelle série d’aventures inoubliables avec le légendaire explorateur Mike Horn sur Explora I

En novembre prochain, embarquez pour une aventure unique en Méditerranée avec Explora Journeys et l'explorateur Mike Horn. Cette croisière exclusive offre une expérience luxueuse et des découvertes inoubliables, guidées par l'un des plus grands aventuriers de notre époque. Préparez-vous à explorer des destinations fascinantes et à vivre des moments exceptionnels à terre comme en mer avec Mike Horn.



Rédigé par Explora Journeys le Lundi 8 Juillet 2024

Un voyage d’aventures avec l’explorateur en Méditerrannée



Au cours de sa vie d'aventurier, Mike Horn a voyagé dans les régions les plus reculées de la planète, traçant inlassablement des lignes invisibles sur la carte du monde. À bord d'EXPLORA I, l'explorateur originaire de Johannesburg partagera les récits de ses aventures lors de conférences enrichissantes. Il transmettra également ses connaissances en préparation mentale et physique lors de séances d'entraînement.



Le voyage à bord d'EXPLORA I se déroulera du 10 au 20 novembre 2024 pour une boucle au départ de Barcelone. Les voyageurs visiteront Cadix, les îles Canaries et Gibraltar avant de revenir à Barcelone et auront l'opportunité de rejoindre Mike Horn dans deux aventures extraordinaires Destination Expériences.



► Pour plus de détails et réservez votre croisière dès maintenant, visitez la page dédiée sur le site Explora Journeys Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception du groupe MSC, a annoncé aujourd'hui une Journey ponctuée d’expériences uniques menées par le célèbre explorateur et ambassadeur de la marque, Mike Horn.Au cours de sa vie d'aventurier, Mike Horn a voyagé dans les régions les plus reculées de la planète, traçant inlassablement des lignes invisibles sur la carte du monde. À bord d'EXPLORA I, l'explorateur originaire de Johannesburg partagera les récits de ses aventures lors de conférences enrichissantes. Il transmettra également ses connaissances en préparation mentale et physique lors de séances d'entraînement.Le voyage à bord d'EXPLORA I se déroulera dupour une boucle au départ de Barcelone. Les voyageurs visiteront Cadix, les îles Canaries et Gibraltar avant de revenir à Barcelone et auront l'opportunité de rejoindre Mike Horn dans deux aventures extraordinaires Destination Expériences.



Randonnée sur le sentier Haría, Extreme Wild Trail à Lanzarote Les voyageurs les plus téméraires se lanceront dans une randonnée intrépide sur le formidable sentier de l'ultra-marathon Haría Extreme, guidés par le légendaire Mike Horn. Au départ de Famara, les participants escaladeront la falaise escarpée, profitant à chaque instant de panoramas époustouflants sur l'île. L’aventure se poursuit sur le Camino de Los Gracioseros avant d'atteindre le charmant village d’Haría. Les aventuriers y savoureront un déjeuner au restaurant réputé Tacande, suivi d'une décourverte des rues pittoresques blanchies à la chaux et des palmeraies prospères d’Haría.



Les points forts de l’expérience :



- Randonnée sur l'itinéraire de trail-running Haría Extreme

- Panoramas époustouflants sur l'île en cours de route

- Déjeuner au restaurant emblématique Tacande, à Haría

- Randonnée à travers des ravins, des bois et des terrains rocheux



Explorer la beauté sauvage et le passé pirate de La Palma par terre et mer Au cours de cette expérience, les participants découvriront la beauté sauvage et l'histoire intrigante de La Palma. En partant de Tijarafe, Mike Horn guidera les aventuriers à travers l'environnement subtropical luxuriant de l'île, le long d'un sentier côtier accidenté jusqu'à Porís de Candelaria, un hameau caché au pied de la falaise. De là, ils navigueront avec Mike jusqu'à la spectaculaire Cueva Bonita, une grotte marine autrefois utilisée par les pêcheurs pour échapper aux pirates. Surnommée la "chapelle Sixtine de l'Atlantique", les parois de la grotte sont baignées par la douce lumière du coucher du soleil, créant un spectacle envoûtant.



Les points forts de l’expérience :



- Randonnée à travers la biodiversité florissante de La Palma

- Vue sur le charmant village côtier de Porís de Candelaria.

- Navigation jusqu'à la spectaculaire Cueva Bonita, accessible uniquement par bateau



Ces expériences exclusives offrent aux visiteurs une chance rare d'explorer certains des paysages naturels les plus étonnants de l'île des Canaries en compagnie de l'un des explorateurs les plus réputés au monde.



De Barcelone à Barcelone

10 novembre – 20 novembre 2024

10 nuits | EXPLORA I

A partir de 3 575€



Voyagez avec Explora Journeys Une vaste sélection d’expériences incluses : votre voyage comprend tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un séjour en mer d’exception. Une myriade d’attentions agrémentent votre voyage, notamment une bouteille de champagne au frais dans votre suite, le Wi-Fi haut débit offert, neuf expériences gastronomiques sensationnelles et l’accès à notre centre Ocean Wellness.



Les suites

Côté mer, nos Suites, Penthouses et Residences offrent aux voyageurs un cadre de vie et une intimité inédits dans l’univers des croisières. Toutes comprennent une terrasse privée, des transats, de grandes baies vitrées, un dressing et une salle de bain avec sol chauffant. Le raffinement de nos Ocean Residences inclut une grande terrasse, un Jacuzzi personnel et un service de majordome assuré par un hôte dédié aux Residences.



Nos restaurants, bars et lounges

Dolce vita à la piscine : inspiré des superyachts, le design unique d’Explora Journeys offre aux voyageurs quatre piscines intérieures et extérieures, ainsi que des ponts spacieux et largement ouverts, pour se sentir au plus près de l’océan. Du bassin à débordement Astern Pool au très chic The Conservatory pool, nos piscines sont autant d’oasis sereines où se détendre tout en voguant élégamment.



Vos Hôtes

Le point d’orgue de notre hospitalité est de toujours respecter la vie privée des voyageurs tout en leur offrant le service attentif et irréprochable qu’ils attendent. Nos hôtes, spontanés, chaleureux et compétents, sont dotés d’un sens inné de l’hospitalité qui incarne l’art du savoir-vivre à l’européenne.



Découvrez nos offres en cours, valables pour toute réservation avant le 31 juillet 2024 ● Echappées Privilégiées

Partez en voyage haut de gamme tout compris en Méditerranée et aux Caraïbes, tout en profitant d’un tarif avantageux parmi une collection de voyages à partir de 7 nuits, qui peuvent être combinés jusqu’à 14 ou 21 nuits.



► Détails de l’offre

Une suite élégante avec terrasse privative côté mer, neuf expériences culinaires, des boissons, l’accès Wi-Fi haut débit et des soins de bien-être inspirés par l’océan.



Pour toute réservation d’ici le 31 juillet 2024, vous bénéficiez d’un tarif avantageux sur certains voyages et d’un acompte réduit de 10 %.

Combinez les itinéraires selon vos envies en enchaînant des Grands voyages et des Voyages Combinés, tout en profitant de tarifs avantageux.



● Penthouse de Rêve

Profitez d’un surclassement dans l’un de nos majestueux Ocean Penthouses. Savourez le confort ultime d’un voyage en mer, en pleine immersion vers l’Ocean State of Mind*.

Réservez l’un de nos Ocean Penthouses d’ici le 31 juillet 2024, en retour, nous vous offrirons un surclassement dans la catégorie supérieure. L'offre n'est valable que pour les suites Ocean Penthouse et le sur-classement est déjà appliqué au tarif affiché.



Offre cumulable avec ce qui suit : Dépôt de garantie réduit, Séjours pour les voyageurs en solo, Voyageurs supplémentaires et Jeunes voyageurs, Équipements Consortia, Grands Voyages et Voyages Combinés, Retour au port d’origine, Offres sur les événements et tarifs avantageux sur les réservations à bord.



Conditions générales en vigueur.



Explora Journeys réserve à ses hôtes de nombreux avantages, notamment en planifiant ses vacances. Les économies varient en fonction des voyages, des dates de réservation et de la catégorie de la suite. Ces avantages sont cumulables sous certaines conditions.



Avantages pour les réservations anticipées

En réservant à l’avance et en réglant le montant total du voyage l’économie est de 5 %. Valable 105 jours en amont du voyage pour les Ocean Terrace Suites et Ocean Penthouses et 180 jours en amont pour les Ocean Residences .



Voyages Combinés et Grands Voyages

Nos Voyages combinés permettent à nos voyageurs de prolonger leurs Ocean Journeys en associant n’importe quels itinéraires pour bénéficier d’une remise de 5 % sur le tarif individuel*. Avec nos Grands Voyages, vous naviguez plus longtemps et économisez 10 %*



*Ces avantages varient en fonction des voyages, des dates de réservation et des catégories de suites.



Voyages Flexibles

Modifiez ou reportez votre voyage sans frais supplémentaires : les voyageurs qui planifient leurs vacances avec nous bénéficient de la flexibilité et des garanties nécessaires en cas d’imprévu.



Voyageurs Solos

Les voyageurs non accompagnés peuvent réserver n’importe quelle suite en réglant un supplément à partir de 25 % du tarif normal.



Voyageurs supplémentaires et jeunes Voyageurs

Les enfants âgés de 6 mois* à 23 mois** sont accueillis gratuitement.

Les enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans** bénéficient d’une remise pouvant aller jusqu’à 50 % du tarif normal

Le troisième voyageur adulte peut bénéficier d’une remise allant jusqu’à 25 % .



À propos d'Explora Journeys Explora Journeys est la nouvelle marque du groupe MSC, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. En s'appuyant sur les 300 ans d'héritage maritime de la famille Aponte, la marque est née de la volonté transformer les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception pour une nouvelle génération de voyageurs exigeants. L'ambition de la marque est de créer un "Ocean State of Mind" qui reconnecte les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires qui mélangent des destinations emblématiques et des ports confidentiels, pour un voyage qui invite à la découverte sous toutes ses formes. Inspiré par l'héritage européen de la compagnie, Explora Journeys offrira à ses hôtes un nouveau style de voyage en mer : une expérience immersive de l'océan et une hospitalité raffinée et discrète.



La flotte

Équipée des dernières technologies environnementales et marines, la flotte d’Explora Journeys sera composée de six navires d’ici à 2028, en commençant par EXPLORA I en mer depuis le 24 juillet 2023.



EXPLORA I dispose de 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer, conçues pour être des "Homes at Sea" - des chez-soi en mer, chacune dotée d’une terrasse privée et offrant une vue imprenable sur l'océan, un choix de onze expériences culinaires à travers six restaurants ainsi qu’un dîner en suite, Chef's Kitchen, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, un espace bien-être, et des divertissements raffinés.



EXPLORA II est actuellement en construction et entrera en service en 2024.



EXPLORA III entrera en service en 2026 et EXPLORA IV en 2027, les deux navires étant propulsés au GNL. EXPLORA V et EXPLORA VI entreront en service respectivement en 2027 et 2028.



Pour plus d’informations sur Explora Journeys et les prochains voyages, contacter notre service commercial : Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Paul-Emile Bardot

Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM

paulemile@explorajourneys.com

+ 33 649740989



Site web : https://explorajourneys.com



Business Relationship Lead – France & Monaco+ 33 749862938Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM+ 33 649740989

Lu 214 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Île Maurice : découvrez la toute nouvelle aile dédiée exclusivement aux adultes à Heritage Le Telfair Quoi de Neuf chez Sun Siyam Resorts