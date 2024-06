Explora Journeys partenaire global de la 37e édition de l’America’s Cup Une passion commune pour l’innovation maritime

Explora Journeys, la nouvelle marque de croisières de luxe du Groupe MSC, a été désignée partenaire global de la 37ème édition de la Coupe de l'America Louis Vuitton. Cet événement emblématique est la plus ancienne et la plus prestigieuse compétition sportive internationale, suscite l'engouement des passionnés de voile du monde entier.



Explora Journeys, Partenaire Global de la 37ème Coupe de l'America Louis Vuitton La Coupe de l'America, née en 1851, est une course prestigieuse où les équipes s'affrontent pour remporter l'aiguière d'argent, le trophée le plus convoité dans le monde de la voile. Chaque édition est un théâtre d'innovations technologiques et de tactiques audacieuses, où les meilleurs marins et ingénieurs repoussent les limites de leurs capacités.



Pierfrancesco Vago, Président exécutif de la Division Croisières du Groupe MSC, a commenté ce partenariat en ces termes : « Notre collaboration avec la Coupe de l'America rend hommage à une histoire commune de défis et de réalisations en mer. De la riche histoire de la Coupe à notre propre tradition maritime de 300 ans, ce partenariat incarne notre engagement envers l'excellence, l'innovation et un profond respect pour la mer. »



Cette association avec la Coupe de l'America reflète la vision d'Explora Journeys de redéfinir l'expérience de croisière de luxe, tout en célébrant l'héritage maritime et l'esprit d'aventure. Avec ce partenariat, Explora Journeys s'engage à offrir à ses clients des expériences uniques et mémorables, en parfaite harmonie avec l'excellence et la passion qui caractérisent la Coupe de l'America.



La 37ème Coupe de l'America Louis Vuitton se déroulera à Barcelone, du 12 au 20 octobre 2024, offrant une toile de fond spectaculaire à cette compétition légendaire



WEBINAIRE EXPLORA JOURNEYS



JEUDI 20 JUIN

De 15h30 à 16h30

👉 INSCRIPTION De 15h30 à 16h30

Nous vous présenterons nos dernières actualités, nos itinéraires phares et nos offres en cours.



En participant à ce webinaire, vous aurez l'opportunité de tenter votre chance pour remporter un voyage !



Explora Journeys en Méditerranée Notre collection de voyages Été 2024 a été soigneusement préparée pour vous faire découvrir les charmes et merveilles du bassin méditerranéen à travers des destinations tantôt incontournables, tantôt plus intimistes. Nous restons en escale plus longtemps, voire nous y passons la nuit, afin que les voyageurs aient le temps de s’imprégner de la culture locale, des sites renommés et des paysages enchanteurs en proposant un large choix d’Expériences immersives.



Lumière sur un itinéraire : Îles italiennes légendaires et firmament étoilé en terre catalane, une escapade au cœur d’une terre de passion

De Civitavecchia (Rome) à Barcelone

19 août – 26 août 2024

7 nuits | EXPLORA II

A partir de 3 675€



Le ravissement de la mer nous entraîne de Rome à Lipari, cette charmante île de l’archipel des Éoliennes où joie de vivre, volupté et sources thermales rythment les journées. La Sicile vous offre ses grottes marines, ses sites de l’UNESCO et la majestueuse silhouette de l’Etna, son plus grand volcan.



Voyagez avec Explora Journeys Une vaste sélection d’expériences incluses : votre voyage comprend tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un séjour en mer d’exception. Une myriade d’attentions agrémentent votre voyage, notamment une bouteille de champagne au frais dans votre suite, le Wi-Fi haut débit offert, neuf expériences gastronomiques sensationnelles et l’accès à notre centre Ocean Wellness.



Les suites

Côté mer, nos Suites, Penthouses et Residences offrent aux voyageurs un cadre de vie et une intimité inédits dans l’univers des croisières. Toutes comprennent une terrasse privée, des transats, de grandes baies vitrées, un dressing et une salle de bain avec sol chauffant. Le raffinement de nos Ocean Residences inclut une grande terrasse, un Jacuzzi personnel et un service de majordome assuré par un hôte dédié aux Residences.



Nos restaurants, bars et lounges

Dolce vita à la piscine : inspiré des superyachts, le design unique d’Explora Journeys offre aux voyageurs quatre piscines intérieures et extérieures, ainsi que des ponts spacieux et largement ouverts, pour se sentir au plus près de l’océan. Du bassin à débordement Astern Pool au très chic The Conservatory pool, nos piscines sont autant d’oasis sereines où se détendre tout en voguant élégamment.



Vos Hôtes

Le point d’orgue de notre hospitalité est de toujours respecter la vie privée des voyageurs tout en leur offrant le service attentif et irréprochable qu’ils attendent. Nos hôtes, spontanés, chaleureux et compétents, sont dotés d’un sens inné de l’hospitalité qui incarne l’art du savoir-vivre à l’européenne.



Découvrez nos offres en cours, valables pour toute réservation avant le 31 juillet 2024 ● Echappées Privilégiées

Partez en voyage haut de gamme tout compris en Méditerranée et aux Caraïbes, tout en profitant d’un tarif avantageux parmi une collection de voyages à partir de 7 nuits, qui peuvent être combinés jusqu’à 14 ou 21 nuits.



► Détails de l’offre

Une suite élégante avec terrasse privative côté mer, neuf expériences culinaires, des boissons, l’accès Wi-Fi haut débit et des soins de bien-être inspirés par l’océan.



Pour toute réservation d’ici le 31 juillet 2024, vous bénéficiez d’un tarif avantageux sur certains voyages et d’un acompte réduit de 10 %.

Combinez les itinéraires selon vos envies en enchaînant des Grands voyages et des Voyages Combinés, tout en profitant de tarifs avantageux.



● Penthouse de Rêve

Profitez d’un surclassement dans l’un de nos majestueux Ocean Penthouses. Savourez le confort ultime d’un voyage en mer, en pleine immersion vers l’Ocean State of Mind*.

Réservez l’un de nos Ocean Penthouses d’ici le 31 juillet 2024, en retour, nous vous offrirons un surclassement dans la catégorie supérieure. L'offre n'est valable que pour les suites Ocean Penthouse et le sur-classement est déjà appliqué au tarif affiché.



Offre cumulable avec ce qui suit : Dépôt de garantie réduit, Séjours pour les voyageurs en solo, Voyageurs supplémentaires et Jeunes voyageurs, Équipements Consortia, Grands Voyages et Voyages Combinés, Retour au port d’origine, Offres sur les événements et tarifs avantageux sur les réservations à bord.



Conditions générales en vigueur.



Explora Journeys réserve à ses hôtes de nombreux avantages, notamment en planifiant ses vacances. Les économies varient en fonction des voyages, des dates de réservation et de la catégorie de la suite. Ces avantages sont cumulables sous certaines conditions.



Avantages pour les réservations anticipées

En réservant à l’avance et en réglant le montant total du voyage l’économie est de 5 %. Valable 105 jours en amont du voyage pour les Ocean Terrace Suites et Ocean Penthouses et 180 jours en amont pour les Ocean Residences .



Voyages Combinés et Grands Voyages

Nos Voyages combinés permettent à nos voyageurs de prolonger leurs Ocean Journeys en associant n’importe quels itinéraires pour bénéficier d’une remise de 5 % sur le tarif individuel*. Avec nos Grands Voyages, vous naviguez plus longtemps et économisez 10 %*



*Ces avantages varient en fonction des voyages, des dates de réservation et des catégories de suites.



Voyages Flexibles

Modifiez ou reportez votre voyage sans frais supplémentaires : les voyageurs qui planifient leurs vacances avec nous bénéficient de la flexibilité et des garanties nécessaires en cas d’imprévu.



Voyageurs Solos

Les voyageurs non accompagnés peuvent réserver n’importe quelle suite en réglant un supplément à partir de 25 % du tarif normal.



Voyageurs supplémentaires et jeunes Voyageurs

Les enfants âgés de 6 mois* à 23 mois** sont accueillis gratuitement.

Les enfants et adolescents âgés de 2 à 18 ans** bénéficient d’une remise pouvant aller jusqu’à 50 % du tarif normal

Le troisième voyageur adulte peut bénéficier d’une remise allant jusqu’à 25 % .



À propos d'Explora Journeys Explora Journeys est la nouvelle marque du groupe MSC, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. En s'appuyant sur les 300 ans d'héritage maritime de la famille Aponte, la marque est née de la volonté transformer les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception pour une nouvelle génération de voyageurs exigeants. L'ambition de la marque est de créer un "Ocean State of Mind" qui reconnecte les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires qui mélangent des destinations emblématiques et des ports confidentiels, pour un voyage qui invite à la découverte sous toutes ses formes. Inspiré par l'héritage européen de la compagnie, Explora Journeys offrira à ses hôtes un nouveau style de voyage en mer : une expérience immersive de l'océan et une hospitalité raffinée et discrète.



La flotte

Équipée des dernières technologies environnementales et marines, la flotte d’Explora Journeys sera composée de six navires d’ici à 2028, en commençant par EXPLORA I en mer depuis le 24 juillet 2023.



EXPLORA I dispose de 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer, conçues pour être des "Homes at Sea" - des chez-soi en mer, chacune dotée d’une terrasse privée et offrant une vue imprenable sur l'océan, un choix de onze expériences culinaires à travers six restaurants ainsi qu’un dîner en suite, Chef's Kitchen, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, un espace bien-être, et des divertissements raffinés.



EXPLORA II est actuellement en construction et entrera en service en 2024.



EXPLORA III entrera en service en 2026 et EXPLORA IV en 2027, les deux navires étant propulsés au GNL. EXPLORA V et EXPLORA VI entreront en service respectivement en 2027 et 2028.



Pour plus d’informations sur Explora Journeys et les prochains voyages, contacter notre service commercial : Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Paul-Emile Bardot

Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM

paulemile@explorajourneys.com

+ 33 649740989



Site web : https://explorajourneys.com



