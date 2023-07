Exploris fait gagner des croisières en Arctique...

Les agents de voyages sont nos ambassadeurs auprès de leurs clients. Ils jouent un rôle essentiel dans la mise en avant de notre nouvelle marque et de notre différentiation avec nos croisières d’expédition 100% francophones.



Depuis notre lancement officiel en septembre dernier et à 6 mois du départ de notre croisière inaugurale, nous avons reçu un accueil très positif et unanime de la distribution avec, pour preuve, de nombreux référencements dans des réseaux d’agences et la mise en place de plusieurs opérations de formation et de promotion.



Ce challenge de ventes attractif vise non seulement à remercier nos partenaires de distribution pour leur soutien, mais aussi - et surtout - à leur permettre de vivre par eux-mêmes (et avec la personne de leur choix) une croisière expédition Exploris telle que nous les concevons.

Corinne Renard , Directrice des Ventes d’Exploris précise : «Une trentaine de cabines réparties sur plusieurs expéditions en Arctique en 2024 et 2025 ont été spécialement réservée pour les agents de voyages.