F. Garcia : "Business Services Selectour et Verdié Business fusionneront en 2024" 🔑

L’enjeu est que la mayonnaise prenne entre les équipes de Verdié Business et celles de Business Services. Le rapprochement de deux entreprises ne se fait pas en quelques jours.



Nous voulons conforter les bons résultats, développer l’entraide et la polyvalence des équipes. C’est très important pour une entreprise de notre taille. Nous devons être capables de suivre les mouvements de notre business et de réaffecter les équipes selon les pics d’activité. La polyvalence est essentielle.

NDC n’est plus une illusion d’optique, son déploiement s’accélère.



Il y a des enjeux extrêmement forts autour du contenu aérien. Nous continuons à investir dans la technologie pour nous assurer que nos clients aient l’exhaustivité de l’offre aérienne.



NDC est une bonne chose pour le client, qui va pouvoir à terme choisir les prestations qu’il souhaite. Ce n’est pas juste se limiter à un vol, mais être capable de réserver des prestations additionnelles et ne pas les appliquer à tous.



L’origine de tout ça, ce sont les compagnies low cost qui ont déshabillé leurs tarifs pour être agressives et en tête de gondole et ont ensuite reconstitué leur marge en y ajoutant des prestations. Mais NDC ce n’est pas que ça, c’est aussi accéder à des tarifs différents, qui permettront d’avoir une large gamme de tarifs.



Maintenant, il ne faut pas que l’on perde en productivité. Aujourd’hui, nous avons des connexions directes avec des API, mais nous ne pouvons pas nous permettre d’aller chercher les API de toutes les compagnies aériennes.



Nous sommes multi GDS, avec Amadeus et Galileo et en train d’implémenter l’agrégateur Travel Fusion. L’idée est aussi de mesurer l’efficacité des uns et des autres.

Oui et cela a un impact sur le prix, qui est fortement à la hausse. L’offre aujourd’hui n’est pas celle de 2019, mais les compagnies aériennes travaillent ardemment à retrouver ce niveau.



Elles ont aussi leurs problématiques. Elles manquent de personnel. Petit à petit nous allons retrouver le rythme de 2019.