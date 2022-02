Avexia Voyages a été créée en 2008, c’était alors un spin off d’American Express.En 2017, l’actionnaire unique est devenu Uvet, leader du voyage d’affaires en Italie depuis plus de 70 ans, et la raison sociale a changé pour devenir Uvet France Notre portefeuille compte environ 1200 clients.Uvet France, c’est aujourd’hui 64 collaborateurs et trois agences physiques à Poitiers, Saint-Denis et Caen. Nous avons fermé trois agences pendant la pandémie mais gardé le personnel et développé le télétravail pour réduire les espaces et les coûts fixes.Ça a été catastrophique ! Nous avons perdu du volume, de la trésorerie. Le résultat de 2021 est à l’équilibre, grâce aux aides de l’Etat.Il n'est plus bon.La méthode d'application des frais, par déplacement ou par abonnement pourrait être une solution plus adaptée.Il faudrait également arrêter d'anticiper l'argent pour nos clients. Il n’est plus possible de nous faire payer à 30 ou 60 jours par virement ou de réserver les hôtels prépayés. Les agences ne sont pas des banques.