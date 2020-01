FRAM : 11 nouveaux Clubs Framissima dans la brochure été 2020

Il s'agit des clubs :



- Framissima Arabella (Bulgarie)

- Framissima Sol Guadalmar (Andalousie)

- Framissima Blau Colonia Sant Jordi Resort & Spa (Majorque)

- Framissima Himera Beach Club (Sicile)

- Framissima Annabelle Beach Resort (Crète)

- Framissima Waterman Kaktus Resort (Croatie)

- Framissima Dolce Attica Riviera (Grèce)

- Framissima Invisa Cala Verde (Ibiza)

- Framissima Azuline Marina Parc (Minorque)

- Framissima Adriana Beach Club Resort (Portugal)

- Framissima Marina Seada Beach (Sardaigne).



Par ailleurs, le voyagiste lance une nouvelle gamme Framissima Evasion, dédiée à la détente et à la découverte sur des destinations lointaines (île Maurice, Mexique, Zanzibar), ainsi qu'un nouveau label : FRAM Immersion, pour des vacances urbaines à New-York, Lisbonne, Istanbul, Tel Aviv et Essaouira.



Ce concept propose " des hôtels idéalement situés, avec 3 à 5 activités incluses et la présence d’un guide animateur FRAM tout au long du séjour ", précise le TO dans un communiqué.



Enfin, parmi les 67 formules circuits, on comptera 7 nouveautés :



- une évasion au cœur du Portugal (à partir de 876€) ;

- le Canada au fil du Saint-Laurent (à partir de 1 821€) ;

- les essentiels du Japon (à partir de 2 503€) ;

- la découverte des Grenadines (à partir de 1 934€) ;

- le grand sud d’Italie (à partir de 1 056€) ;

- un combiné Crète et Santorin (à partir de 994€) ;

- un autotour en Grèce (à partir de 486€).