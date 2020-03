FRAM affrète 4 avions pour rapatrier en France ses clients au Maroc

Alors que les mesures restrictives se multiplient partout dans le monde pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus, le Maroc a suspendu ses vols internationaux vendredi dernier, entraînant par conséquent le blocage des nombreux touristes sur le sol marocain.



Le Groupe FRAM prend l'initiative d'affréter 4 appareils afin de rapatrier ces vacanciers le plus rapidement possible sur le sol français.



Ces vols sont opérés mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 mars. En Tunisie, les opérations de rapatriement des vacanciers du Groupe FRAM sont en cours de finalisation, la plupart des vacanciers sont déjà de retour en France, indique le voyagiste dans un communiqué de presse.



"Les équipes FRAM sont plus que jamais mobilisées face à cette crise sans précédent, afin de trouver des solutions de rapatriement destination par destination en prenant en compte des contraintes inédites : grande majorité des compagnies aériennes ayant annulé leurs vols, certains espaces aériens fermés, certaines plateformes de transit interdites aux ressortissants français" .