FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !

La collection Club Jumbo, réputée pour son rapport qualité-prix, accueille neuf nouveautés : le Club Jumbo Amwaj Beach Club Abu Soma 4* en Égypte, le Tarisa Resort & Spa 3* sup à l’île Maurice, le Royal Suite 3* à Fuerteventura, le First Village 3* en Laponie Suédoise, l'Allegro Agadir 4* au Maroc, Le Saly 4* et le Yuma Lodge 3* au Sénégal ainsi que le Sunscape Coco Punta Cana 4* en République dominicaine et le Palm Galleria Resort 3*sup en Thaïlande.Les clubs FRAMISSIMA Evasion ne sont pas en reste avec pas moins 7 nouvelles adresses à Bali (Tjampuhan & Spa 4*), en Guadeloupe (Arawak Beach Resort 4*), au Kenya (Barracuda Resort 4*), aux Maldives (Canareef Resort 4*), au Maroc (Marrakech Ryads Parc & Spa 4*), en Thaïlande (Estella Phuket Mai Khao Beach Resort 5*) et à Zanzibar (Voi Kiwengwa Resort 4*).