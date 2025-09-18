FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !

FRAM a présenté sa nouvelle brochure Hiver 2025-26, une collection de 372 pages regroupant plus de 40 destinations à travers le monde. Séjours, clubs, circuits et croisières composent cette offre.
Pour cet hiver, FRAM enrichit son catalogue avec de nouvelles adresses sous ses labels emblématiques. Trois établissements rejoignent les Clubs FRAMISSIMA : le Framissima Praia de Chaves 5* au Cap-Vert, le Cape East 3* en Laponie et le Palm Beach Djerba 4* en Tunisie.
La gamme FRAMISSIMA Premium s’étend également, avec un premier établissement au Mexique – le Dreams Sapphire Resort & Spa 5* – et un nouvel hôtel en Tunisie : Framissima Premium Telemaque Beach & Spa 4* à Djerba.
A lire aussi : Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
Brochure : nouveautés Framissima et Club Jumbo
La collection Club Jumbo, réputée pour son rapport qualité-prix, accueille neuf nouveautés : le Club Jumbo Amwaj Beach Club Abu Soma 4* en Égypte, le Tarisa Resort & Spa 3* sup à l’île Maurice, le Royal Suite 3* à Fuerteventura, le First Village 3* en Laponie Suédoise, l'Allegro Agadir 4* au Maroc, Le Saly 4* et le Yuma Lodge 3* au Sénégal ainsi que le Sunscape Coco Punta Cana 4* en République dominicaine et le Palm Galleria Resort 3*sup en Thaïlande.
Les clubs FRAMISSIMA Evasion ne sont pas en reste avec pas moins 7 nouvelles adresses à Bali (Tjampuhan & Spa 4*), en Guadeloupe (Arawak Beach Resort 4*), au Kenya (Barracuda Resort 4*), aux Maldives (Canareef Resort 4*), au Maroc (Marrakech Ryads Parc & Spa 4*), en Thaïlande (Estella Phuket Mai Khao Beach Resort 5*) et à Zanzibar (Voi Kiwengwa Resort 4*).
A lire aussi : Marque de camping, FRAM Signature... Le groupe fait le plein de projets !
FRAM lance le programme SPORT+
Parmi les innovations de cette saison, FRAM lance le programme SPORT+, qui sera déployé à partir du 1er novembre dans une dizaine de clubs. Les vacanciers pourront participer à des activités encadrées par des moniteurs qualifiés : fitness, aquagym, beach-volley, padel, water-polo ou encore pétanque.
En parallèle, le voyagiste développe l’offre Immersion by FRAM, avec quatre nouveaux séjours permettant une découverte approfondie des destinations.
Les voyageurs pourront ainsi séjourner à Malte, Marrakech, New York ou encore au Vietnam, dans des hôtels situés au cœur des villes, et profiter d’activités accompagnées par un représentant FRAM.
La brochure propose également une sélection d’hôtels partenaires, regroupés sous la mention FRAM Sélection ou Plein Vent Sélection. Ces établissements, choisis pour leur confort et leur rapport qualité-prix, couvrent des destinations variées telles que Cuba, le Qatar, les Maldives, le Sri Lanka ou la Tunisie.
« Avec cette nouvelle collection, nous confirmons notre volonté d’accompagner tous les voyageurs dans leurs envies d’ailleurs, en combinant soleil, découvertes et évasion », indique FRAM dans sa communication.
La brochure Hiver 2025-26 est disponible en version électronique et dans l’ensemble du réseau d’agences.
