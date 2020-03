FTI Group annule tous les voyages avec effet immédiat jusqu'à fin mars 2020

Le Groupe allemand suit de près les évolutions et, en fonction de la situation actuelle, prend diverses mesures pour pouvoir agir de la meilleure façon possible pour les clients, les employés et les investisseurs.



Afin de pouvoir revenir à des opérations normales rapidement, le Tour Opérateur accepte également une offre du gouvernement fédéral allemand mais demande cependant des garanties auprès de l’Etat.



« Nous sommes reconnaissants qu’une offre nous ait été faite étant l’une des entreprises commerciales les plus touchées », souligne Dietmar Gunz.