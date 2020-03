FTI Group revoit sa copie et adopte des mesures adaptées au marché français

Compte tenu des mesures gouvernementales prises en France et à travers le Monde et parce que la santé et la sécurité des clients sont essentiels, voici les mesures pour les départs jusqu’au 30 Avril 2020



FTI Voyages, en accord avec les recommandations du SETO, a décidé de reporter tous les départs des « voyages à forfait » individuels et groupes toutes destinations confondues de la production FTI Voyages et FTI Touristik AG.



Les clients ne doivent donc pas se rendre dans les aéroports si leur séjour se situe dans la période de report.



Tous les clients bénéficieront donc d’un report valable un an sur la base de la date de départ initiale via un avoir (A valoir) d’une valeur du voyage réservé, valable sur la réservation d’un nouveau séjour FTI Voyages.



Important : la nouvelle réservation doit être effectuée avant le 31/12/2020.



Les équipes du Tour Opérateur prendront contact avec les clients pour préciser les modalités de ce bon à valoir au fur et à mesure du traitement des dossiers concernés par cette mesure commerciale; la priorité étant donnée en ce moment aux clients sur place.



Cette mesure ne concerne pas les vols secs (billets d’avions seuls), dans ce cas il faut vérifier directement avec la compagnie aérienne pour s’assurer du départ effectif du vol.