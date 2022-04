FTI Voyages accélère sur la Tunisie. Le tour-opérateur proposera un portefeuille produits de 130 hôtels (33 hôtels à Djerba, 12 hôtels à Mahdia, 5 hôtels à Médenine, 43 hôtels à Nabeul, 34 hôtels à Sousse et 3 hôtels à Tunis) sur la destination et des stocks aériens sur Djerba, Monastir et Tunis.



Le voyagiste compte notamment quatre Clubs : à Djerba le Club FTI Voyages Telemaque 4* et le Club FTI Voyages Fiesta Beach 4*, à Hammamet le Club FTI Voyages Nozha Beach 4* et à Sousse le Club FTI Voyages Occidental Sousse 4*.



Les réservations continuent de progresser et dépassent même les résultats de 2019 sur la période actuelle indique un communiqué de presse.



" La tendance de réservation pour des départs sur les grandes vacances s’accentue avec 49.5% de son chiffre d’affaires réalisé " ajoute FTI Voyages et dans ce contexte "Djerba est rentrée la semaine passée dans le Top 7 des destinations les plus vendues. "