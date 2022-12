FUTUROSCOPIE - David Lodge, une critique acerbe de l’industrie touristique

« Vous êtes déjà allé à Ténériffe », demande l’une des héroïnes de cette tragi comédie : « Eh bien, à choisir entre les mines de sel en Sibérie et un quatre étoiles à Playa de la Americas, je prends la Sibérie à tous les coups]i » affirme-t-elle avant de se lancer dans un descriptif cauchemardesque de plages carbonisées sur lesquelles s’étalent des touristes tout aussi carbonisés lampant de la sangria sur fond de chantiers en panne, de grues immobiles et de pancartes cherchant obstinément à vendre des ghettos en béton armé ! Pire !



Le présumé quatre étoiles où le couple atterrit aux Canaries, offre des chambres poussiéreuses, bruyantes dont les lits jumeaux sont tous dotés de matelas recouverts de plastique. Ce qui nous donne droit à une réflexion du type « je croyais qu’on réservait les alèses en plastique aux bébés et aux vieillards incontinents. Erreur : les groupes organisés y ont droit aussi ! »



Suivent les clichés sur les piscines minuscules aux chaises longues réquisitionnées par des hordes de vacanciers mesquins avec lesquels il faut jouer des coudes pour s’offrir un instant de soleil, et des brasseries à la décoration approximative offrant un innommable mélange de nourriture locale mixée avec des « beans » et du bacon histoire de démontrer que les Canariens prennent en compte les goûts de leurs clients et s’y adaptent autant que faire se peut.



A Ibiza, même décor, mais dans « L’homme qui ne voulait plus se lever », l’universitaire alias David Lodge décrit avec frénésie le ridicule de ces pauvres jeunes gens venus lorgner sur les belles étrangères et, pourquoi pas, les séduire le temps de courtes vacances combinant vols en vieux Dakota et bateaux poussifs…

… Mais, beaucoup plus loin, de l’autre côté de l’Atlantique, vers ces rivages où l’écrivain a de toute évidence, passé suffisamment de temps, pour en apprécier les bons et les mauvais côtés, il y a pire que ces somme toute modestes îles Canaries vendues au dieu tourisme !



Dans les années quatre vingt dix, David Lodge publie « Nouvelles du paradis ». Un titre moins connu, entièrement consacré à l’épopée à Hawaï de l’un de ses malheureux concitoyens et de son vieux père. De nouveau, les personnages favoris du romancier se trouvent réunis dans une comédie semi tragique, semi mystique, sur fond d’exotisme, de surfers, de vagues, de fleurs blanches et de gentils organisateurs aux poches bourrées de « vouchers » et de bons de réduction invitant leurs clients à toutes sortes de réjouissances : danses folkloriques, cocktails, mini croisières, plongée sous marine…



Nous sommes à la rupture entre les années Thatcher et les années Blair. L’Angleterre ne va pas mal mais ne va pas bien non plus. Devenue libérale, en attendant de renouer avec un peu de social, elle envoie tous les ans plus de 30% de sa population prendre le soleil à l’étranger. Parmi les longs courriers prisés par les Britanniques, Hawaï présente bien des qualités que le vieux père et le jeune fils pourraient apprécier.



Mais David Lodge n’a pas le sens des vacances, ni l’esprit « touriste ». Incommodé par ce nouveau monde, il l’est d’autant plus que durant tout le voyage un jeune étudiant en tourisme ne cesse de formuler des commentaires prétendument avisés sur la faune touristique abondamment présente sur l’île. C’est ainsi que le jeune homme se plaît à décrire…



… Mais en fait, ce jeune homme n’est autre que le double de Nelson Graburn, un anthropologue qui deviendra l’un des grands spécialistes de la sociologie touristique à l’université de Berkeley. Un tout petit monde ! En fait, oui, avec Lodge on est dans « Un tout petit monde » de gens qui sautent d’un continent à l’autre, une sorte de jet set intellectuelle qu’il dépeint sans indulgence mais toujours avec drôlerie et son inimitable réalisme. « Du roman picaresque » disait Umberto Eco au sujet de David Lodge.