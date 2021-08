FUTUROSCOPIE - Les écrivains voyageurs : 1900, l'hédonisme selon Freud

Le père de la psychanalyse était passionné par trois choses : les antiquités, les cigares et les voyages. Voilà pourquoi, il n’hésitait pas tous les ans, à grimper dans des trains souvent très inconfortables pour s’évader non loin de Vienne mais également beaucoup plus loin : au Tyrol, en Bavière, en Grèce, en Amérique et essentiellement en Italie, un pays pour lequel il concevait comme tant d’autres, une véritable passion.



Toujours accompagné, parfois par sa femme, très souvent par sa belle soeur Minna, ou son frère Alexander et, aux USA, par son ami Sandor Ferenczi… Freud qui n’aimait pas voyager seul, a longuement décrit ses périples, à travers une vaste correspondance composée de missives, de cartes postales et de télégrammes destinée à sa famille. Il a aussi tenu plusieurs journaux de voyages dont l’écriture s’étale sur prés de 30 ans, entre 1895 et 1923.



C’est dire l’abondance de la prose « voyageuse » du père de la psychanalyse. Mais, en voyage d’agrément, fait curieux, celui-ci ne fait pratiquement jamais la moindre allusion à ses travaux de chercheur. Excepté lorsqu’il s’embarque pour l’Amérique. Un voyage professionnel qu’il accomplit en 1909. Quand on sait qu’il publiait au même moment des ouvrages clés pour l’inconscient, ce détail ne manque pas de surprendre. Discret Freud ? Désireux peut-être de se vider la cervelle afin de tirer le plus grand profit de ses évasions ? Ou tout simplement paresseux ? En fait, Freud dans sa correspondance familiale, a choisi de se concentrer sur un récit purement touristique.



Voilà pourquoi, il fait un grand état de la beauté des paysages et de l’ensemble des visites culturelles dont sont ponctués ses séjours. En homme cultivé, cosmopolite, imprégné d’hellénisme, de culture latine, de mythologie dont Elisabeth Roudinesco dit : « il aurait pu être Dante, Ulysse ou Lord Jim », il n’épargne de ses commentaires ni les musées, ni les églises, ni les jardins, les galeries et les belles demeures.



Et lors de sa visite à l’Acropole, détail touchant, il avoue avoir mis sa plus belle chemise. On est en 1904 ! Mais, si rien n’échappe à la curiosité insatiable et à la culture du professeur Freud, le voyageur n’est pas avare non plus, et c’est son intérêt, de détails pratiques et de multiples petits coups de plume très terre à terre, souvent anodins, parfois superficiels, révélateurs à la fois de son tempérament, de ses comportements et des habitudes de voyages d’une époque. Une époque qui, pour éloignée qu’elle soit, n’en est pas moins étonnamment contemporaine.



Au jour le jour, telles quelles, ses innombrables observations mettent en valeur au moins trois préoccupations dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles ont toutes les chances de survivre aux siècles à venir. Quelles sont-elles ?