FUTUROSCOPIE - Les îles et les croisières : de l'utopie à la dérive 🔑

Sans bateau, la mer ne serait pas entièrement la mer. Seules ses côtes et ses plages seraient des territoires touristiques. La banalisation de la navigation a donc été essentielle à son développement et à celui des ports de commerce puis, bien plus tard, des ports de plaisance.



Sur le plan touristique, après avoir transporté explorateurs, aventuriers, immigrés, les paquebots investis par la bourgeoisie « coloniale » puis par la bourgeoisie en général, ont en effet inventé la croisière et contribué à façonner un imaginaire « glamour » incarné par des paquebots de rêve comme le Normandy ou le Queen Mary, lequel joue sur la légende pour offrir des croisières transatlantiques aussi raffinées qu’autrefois...



Alors que des géants de plusieurs étages cabotent de ports en ports, en déversant des hordes de voyageurs pressés.



Symbolisme de la croisière



Très lié à la mer, le bateau est le symbole du voyage, le véhicule qui permet de dompter la mer et de naviguer et une demeure protectrice pour l’humanité. De ce point de vue, il est un symbole de sécurité́, celui qui favorise la traversée de l’existence.



Mais il est surtout l’objet qui permet de passer d’une rive à une autre, d’un monde à un autre, et généralement de la vie à la mort. Dans la mythologie, il apparait généralement sous la forme d’une barque comme celle de Charon dans la mythologie grecque qui navigue sur les eaux du Styx pour faire rentrer les morts dans l’Hadès. Changer de rivages, c’est changer de monde. Ne dit-on pas que la mort est le dernier grand voyage ?



Les nouveaux Imaginaires



Malheureusement, la récente démocratisation de la croisière et le développement de ces immenses navires regorgeant d’espaces de divertissement accessibles à tous les âges et toutes les bourses ont totalement transformé l’imaginaire de la croisière et l’on rendu plus négatif que positif.



Invitant le plus grand nombre à monter à bord et à embarquer pour des voyages de rêve, la croisière a perdu de son lustre aux yeux d’une clientèle élitiste et risque de le perdre aussi aux yeux d’une clientèle issue de la classe moyenne à qui, il n’aura pas échappé ses capacités de dégradation environnementale.



Certes, les efforts faits par les croisièristes afin de limiter pollutions de la mer, eaux grises, nuisances sonores et environnementales à quai commencent à être connues et à atténuer les foudres du « mainstream ». Mais, la partie n’est pas encore gagnée. Le sera-t-elle bientôt ? D’autant que le marché est immense et que de nombreuses clientèles s’annoncent sur les mers et dans les ports. L’avenir de cet imaginaire reste à reparamétrer au jour le jour.