FUTUROSCOPIE - Les savoir-être et les savoir-faire de l’accueil au Japon

- Au restaurant, on peut visualiser en vitrine les plats proposés à l’intérieur. Ils sont destinés à faciliter le choix du client, à en rendre la compréhension et la commande plus aisées. Les commerçants japonais accueillent chaque client d’une salutation respectueuse de bienvenue (irrashaimase !), et le fera de la même façon, en le remerciant (domo arigato gozaimashita !) lors de son départ. Seront aussi souvent mis à leur disposition un panier spécial pour ne pas salir leurs effets personnels en les posant au sol, ainsi qu’une petite serviette humide pour se nettoyer les mains. Agréable et hygiénique.



- Autre exemple du soin porté à l’autre. En cas d’ondée soudaine, des parapluies (transparents) à moins de 3 euros sont disponibles presque partout. On les dépose (évitant ainsi flaques et mauvaises glissades) à l’entrée du magasin, du restaurant, du musée, en utilisant les petites consignes locales ou des sacs en plastique adaptés et à disposition.



Enfin, en cas d’oubli ou de perte d’un objet, on a, plus qu’ailleurs, de fortes chances de le retrouver au même endroit : rue, parc, restaurant, boutique ou, au final, au poste de police le plus proche. Les îlotiers, ou police de proximité, sont nombreux au Japon. Ils contribuent à la sécurité, au maintien de la paix sociale et au confort de vie des habitants. C’est ainsi qu’en 2016, l’équivalent en espèces de 27 millions d’euros égarés ont été rapportés à la police japonaise, et une grande partie rendue à leurs propriétaires !



Les Japonais sont des gens efficaces, pragmatiques et qui aiment être bien servis (comme ils le feront pour les autres) : confort, fonctionnalité et service impeccable l’emporteront sur tout.Tout peut et doit être en permanence amélioré : écoute, attention portée au détail, à la précision des mots, des choses.



Le quotidien des Japonais est facilité par la volonté des commerçants et (ap)porteurs de services en général d’offrir une prestation efficace. L’attention aux clients est ancrée dans la culture japonaise : on satisfait ses attentes, on les « porte » (omote) et on les concrétise en attentions et en services exemplaires. Pratiquer l’omotenashi c’est spontanément viser à créer un environnement rassurant pour le client/invité. Sa philosophie est sa simplicité. Et sa simplicité, sa force.