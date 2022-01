FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : L. comme liens et rupture de liens 🔑

<img src="https://www.tourmag.com/my/tourmag/site/version2020/regie-video/pixel.png" width="1" height="1" style="border:0px" id="debloquage_article_abonnement">Certes, on nous a beaucoup dit que nous disposions des réseaux sociaux, de Zoom et autres WhatsApp pour compenser le délitement du lien réel. Et il est vrai que la technologie a permis à l’humain de ne pas perdre le contact avec une forme de vivant certes virtuelle mais suffisamment ressemblante et performante pour atténuer le sentiment de solitude éprouvé par beaucoup d’entre nous.



Deux ans de pandémie ont donc correspondu à créer de l’isolement et une manière de vivre avec, via des écrans. Nous aurons donc au moins appris cela. Et, nul ne niera que cet avatar de communication a permis à une partie du tourisme d’affaires de se maintenir à peu près à niveau et aux télé travailleurs de toutes catégories de rester en contact avec leur milieu professionnel.



Cette accélération de nouveaux comportements de survie à la fois familiale et professionnelle, est donc plus ou moins un effet bénéfique de la pandémie qui pourrait bien, à l’avenir, nous servir.