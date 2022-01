FUTUROSCOPIE - Tendances 2022 : M… comme nouvelles Mobilités et immobilité 🔑

Sur un plan plus général, économique et sociologique, venons-en aux changements. Une tout autre affaire.



En effet, si tous les transports notamment l’aérien et le rail, ont payé le prix fort des mesures de confinement, des modes de transport ont confirmé leur progression.



C’est le cas, malgré ses pertes, du rail et notamment des fameux trains de nuit qui ont l’air de s’inscrire à merveille dans une iconographie du voyage tel qu’on le rêve : confortable, lent, luxueux et vertueux.



Tandis que les TER, tels qu’ils ont été redéployés en Nouvelle-Aquitaine (par exemple) sont en train de fournir la preuve de leurs capacités à faire découvrir les atouts d’une région touristique, en circulant lentement, en reliant de petites gares les unes aux autres, et en désengorgeant les stations et autres sites « sur touristisés ». Le tout à petits prix.



Mais, s’il est un grand gagnant, c’est le vélo. La petite reine a refait une entrée fracassante dans le quotidien des Occidentaux.



Massivement présente dans les villes, elle est même déjà devenue l’ennemi numéro 1 des piétons et des automobilistes.



Avec une progression de près de 2% (25% en CA), dopés par l’efficacité du vélo électrique, les deux roues ont conquis le cœur de toutes les couches de la société (jeunes et moins jeunes) et affirmé leurs fonctions majeures, totalement d’actualité : dépolluer, consommer sobrement, ralentir, rendre accessible la proximité et le local et maintenir en bonne santé les usagers.



D’ailleurs, l’État ne s’y est pas trompé qui a annoncé 50 millions d’euros supplémentaires pour les infrastructures cyclables afin de participer au financement des aménagements (passerelles, pistes, carrefours, stationnement) des collectivités territoriales (533 projets d’aménagements cyclables répartis sur 323 territoires pour un montant total de 215 millions d’euros de subvention » ont déjà été actés).



Quant aux « vélo routes » qui traversent la France et l’Europe, en pratiquant un tourisme de découverte, elles sont d’ores et déjà au nombre de 10 en France et 19 en Europe.



Mêmes fonctions gagnantes pour la marche à pied qui, pour sa part, concerne déjà une bonne moitié des millions des Français. Tandis que le « running » se révèle une discipline de plus en plus populaire, y compris en centre-ville, permettant de combiner découvertes touristiques, sports et convivialité.