Facebook : que retirer de l'étude sur le voyage ?

Alors que la France est devenue "the place to be" durant l'été, il faut s'attendre à ce qu'elle reste encore parmi les préférences de nos compatriotes, pendant un certain temps.



La sécurité est devenue le maître mot pour le choix de ses prochaines vacances. Si 40% des personnes interrogées plébiscitent la campagne, 19% à n'envisageront de vacances durant le temps que durera la crise sanitaire.



Fort heureusement, les Français n'ont pas oublié l'urgence climatique, puisque 45% déclarent que les pratiques écologiques qui visent à compenser leur empreinte carbone sont un facteur important pour les entreprises du tourisme et du transport.



Cette étude a permis de constater que désormais, la principale préoccupation des Français en matière de tourisme était de voyager de façon plus responsable et qu’ils étaient plus enclins à explorer la culture locale.



En somme, les tendances d'hier sont les attentes d'aujourd'hui et les piliers de demain.