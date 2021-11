Fahd Hamidaddin (Saudi tourism authority) : "Nous avons d'énormes ambitions pour le tourisme !"

TourMaG.com : Combien de touristes français espérez-vous attirer chaque année ?



Fahd Hamidaddin : Nous avons des objectifs pour chaque marché émetteur. En France je préciserai juste que nous investissons beaucoup : nous ouvrons un bureau à Paris, attirons les partenaires, travaillons sur le marketing digital, réseaux sociaux, agences de voyages novatrices…



Et parce que nous partons de zéro, nous nous inspirons de ce qui se fait chez les destinations touristiques leaders, la France en tête.



TourMaG.com : C’est à dire ?



Fahd Hamidaddin : La France est la destination n°1 dans le monde et notre but est d’essayer de rivaliser un petit peu. C’est très ambitieux mais nous suivons de près votre objectif d’atteindre 100 millions de visiteurs…



TourMaG.com : C’est un but énorme…



Fahd Hamidaddin : Mais nous avons des ambitions énormes !



TourMaG.com : Qu’en est-il de la sécurité sur place ? Un ou une Française peut se rendre dans le pays seul, sans aucun problème ?



Fahd Hamidaddin : Bien sûr. Je laisse les classements et rapports internationaux parler à ma place, en terme de crimes, harcèlements… Nous sommes un pays très, très sûr.



TourMaG.com : Al-Ula, Riyad, mer Rouge… Quel est le premier lieu à visiter en se rendant en Arabie Saoudite ?



Fahd Hamidaddin : Que diriez-vous de venir visiter, et ensuite vous me direz !



TourMaG.com : Quel serait pour finir le message que vous souhaiteriez passer aux professionnels du tourisme français ?



Fahd Hamidaddin : Associez-vous avec l’Arabie Saoudite ! C’est s’associer avec une destination qui veut croître de manière novatrice, durable, inhabituelle, et façonner le futur du tourisme.