Feeling Pyrénées est une agence réceptive, créatrice de séjours « sur-mesure » en Pyrénées-Orientales.

De la Côte Rocheuse au Pic Carlit, en passant par l’arrière-pays, les Pyrénées-Orientales sont un vaste terrain de jeux pour les amateurs de patrimoine, culture, sport et gastronomie !

Notre passion : vous faire découvrir l’art de vivre local et les pépites qu’offrent les Terres Catalanes !



Dénomination :

Feeling Pyrénées



Date de création :

Octobre 2011



Garantie :

BPS (Banque Populaire du Sud)



Immatriculation :

IM06611008



Natifs des Pyrénées-Orientales, nous cultivons une passion pour ce superbe territoire qui offre un ensoleillement exceptionnel avec + de 300 jours par an et une variété de paysages inégalés !

Imaginez !

La chaîne des Pyrénées termine sa course les pieds dans les eaux cristallines de la Côte Vermeille.

L’arrière-pays offre des paysages sauvages, des vignobles et des cultures en terrasses, sculptés au fil du temps par l’Homme.

L’Histoire mouvementée de cette région frontalière avec la Catalogne Sud est passionnante et le Patrimoine qu’il soit bâti ou naturel est superbe !

Les Activités de Pleine Nature sont également innombrables de la mer jusqu’à la montagne.

Au gré des saisons, il y en a vraiment pour tous les goûts dans les Pyrénées-Orientales !



La richesse de ce territoire et notre expertise en local nous permettent ainsi de créer des séjours insolites, « sur mesure » et adaptés à vos attentes que vous soyez solo, en famille ou entre amis.

Bien sûr, nous mettons notre savoir-faire à disposition des entreprises, des groupes,…qui souhaitent organiser un séminaire, un séjour culturel et gastronomique en autocar, un séjour multi-activités,…dans notre belle région.



N’hésitez pas, nous sommes à votre écoute !





• « Votre Séjour à la Carte »

Construisons ensemble votre projet, en fonction de vos attentes (solo, familles, amis).







• Conseils et accueil personnalisés

Ne perdez plus de temps ! Spécialiste de la région, profitez des meilleures solutions pour optimiser vos vacances. Accueil personnalisé à votre arrivée et assistance 7J/7. Venez et profitez pleinement des Pyrénées-Orientales !



• Acteur engagé

Avec la collaboration active de nos prestataires et de nos clients, nos éco-gestes au quotidien réduisent notre impact sur l'environnement.

Nous avons aussi à cœur de valoriser le savoir-faire de nos producteurs locaux et l’authenticité de notre Terroir.





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes seniors

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Bains d"eaux chaudes sulfureuses

Biathlon

Golf

Montgolfière

Mushing

Navigation

Observation animale

Petit train

Rafting

Randonnée

Raquettes

Ski

Rallye multi-sports

Vélo

VTT & VTT électrique

Yoga





Baignade & Grillade en Catamaran

Un week-end de charme à la découverte de Collioure, pittoresque petit port de pêche catalan avec ses ruelles pavées et fleuries, ses fiers remparts et sa cuisine méditerranéenne savoureuse. A bord d’un catamaran, vous profitez d’un ancrage sur l’anse de Paulilles pour une grillade et une baignade dans les eaux cristallines.

A partir de 171 € par personne.



→ En savoir plus

Les Pyrénées vues du ciel

Un week-end insolite vous attend au cœur du Parc Naturel des Pyrénées Catalanes. Une escapade pour découvrir les produits du terroir et cet art de vivre paisible entre France et Espagne. Vivez des sensations uniques en montgolfière, à la découverte d’une des vallées les plus vastes et impressionnantes d’Europe : La Cerdagne.

A partir de 287 € par personne.



Escapade Gourmande

Détente & Gastronomie au cœur du vignoble méditerranéen

Petit coin de paradis entre Pays Cathare et Terres Catalanes, la Cave Ecolodge**** a l’art de conjuguer histoire et modernité, architecture et design dans le cadre bucolique d’un authentique vignoble du piémont pyrénéen.

Instant bien-être dans le Spa et autour de la piscine biotope, cuisine de produits frais Km0 et dégustation de vins produits en agro-écologie.

A partir de 179 € par personne.



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Espagnol - Catalan - Anglais



Vos contacts :

Anne-Sophie ARGENTY

contact@feeling-pyrenees.com

Mobile : +33 (0)6 17 70 54 94



Site web : www.feeling-pyrenees.com



