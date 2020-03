Fermeture commerces : les EDV conseillent d’assurer une permanence

A la suite de la déclaration du premier Ministre relative à la fermeture des commerces, et dans la mesure où les moyens de transport collectifs (trains, avion, autocars,…) et les locations de véhicules continuent à opérer ; où les hôtels et hébergements locatifs restent ouverts, Les Entreprises du Voyage conseille dans un communiqué de presse à leurs adhérents d’assurer une permanence physique ou téléphonique adaptée à la spécificité de leurs entreprises.



"Cette présence permettra de maintenir une relation de confiance avec les clients qui sont en voyage ou vont partir en voyage. Elle facilitera les déplacements nécessaires et réduira le risque de stress de nos compatriotes. " précise le communiqué.