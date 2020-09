Fin de l'Ordonnance : "Je n'imagine pas que dans les 18 mois qui viennent, l'activité ne redémarre pas"

TourMaG.com - L'Ordonnance 2020-315 prend fin ce 15 septembre 2020, après six mois d'application. Six mois, cela vous parait-il suffisant ? Ne pensez-vous pas que les mesures décidées en mars, au début de la crise du Covid-19, auraient dû être revues pour coller davantage à la réalité de septembre ?



Me E. Llop : Dans le contexte actuel, nous sommes presque dans de la politique fiction. On ne peut pas dire aujourd'hui "il aurait fallu revoir l'ordonnance".



L'ordonnance a été prise, elle a des effets qui se prolongent dans le temps, au-delà du 15 septembre, date à laquelle on ne peut plus l'invoquer pour procéder à des annulations et émettre des avoirs.



Il est sûr que par rapport à l'ampleur de la crise, totalement inédite, 18 mois peuvent paraître un délai trop court. Quand on entend des spécialistes de l'aérien, des économistes qui parlent de cinq, dix ans pour se relever, 18 mois paraissent dérisoires.



Et il est certain que cela ne va pas solutionner la question de comment faire rentrer de l'argent dans les caisses si les fermetures des frontières se prolongent, mais cela, on ne peut pas le savoir.



Pourtant, politiquement, juridiquement et économiquement, il était compliqué de sortir une ordonnance en disant " tous les voyages annulés jusqu'à la fin de l'épidémie ". On ne peut pas conditionner un acte à une incertitude pareille, elle ne serait pas passée. Il a fallu trancher et finalement, cette période s'étale presque sur deux ans, si l'on compte les trois mois de délai pour faire une offre. On est déjà à 21 mois.