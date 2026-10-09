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Finlande : l’archipel de Turku propose le job le plus insolite du monde (vidéo)

L’archipel de Turku vient de publier une publicité humoristique


C’est un endroit unique, qui serait, paraît-il, la destination la plus odorante du monde. L’archipel de Turku, situé en Finlande, comprend près de 40 000 îles et îlots, rien que ça, mais aussi des odeurs atypiques. Il est sublimé dans un spot publicitaire mettant en scène, avec humour et autodérision... Lambert Wilson ! Alors, si jamais vous pensez avoir du nez, candidatez au poste le plus surprenant du monde.


Rédigé par le Vendredi 9 Octobre 2026 à 09:13

L’archipel de Turku vient de publier une publicité humoristique avec Lambert Wilson - Capture écran
L’archipel de Turku vient de publier une publicité humoristique avec Lambert Wilson - Capture écran
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C’est sans doute le job le plus éphémère et le plus insolite du monde.

Visit Turku Archipelago, l’office de tourisme de l’archipel de Turku en Finlande, vient de lancer sa campagne "Get a Nose Job".

Ainsi, ce lieu unique au monde, où près de 40 000 îles font face à la terre ferme, propose de recruter un "nez" pour une mission de cinq à sept jours dans celle qui s’est autoproclamée destination la plus odorante du monde.

En mai ou juin 2027, l’heureux élu devra donc parcourir les îles pour "évaluer les odeurs de l’air marin, des forêts de pins, des saunas ou encore du pain fraîchement cuit, puis les décrire avec suffisamment de précision pour donner envie de les respirer.

L’expérience devra également être documentée en photos et en vidéos pour les réseaux sociaux de la destination", affirme le site Creapills.

Un job qui nécessite du flair, mais qui s’est surtout offert un spot qui a fait parler de lui dans le monde entier.

L’archipel de Turku cherche son "détective olfactif"

Pour faire la promotion de l’archipel, l’office de tourisme a eu l’idée de proposer à Lambert Wilson de balader son nez sur quelques-unes des îles.

La scène d’ouverture de la vidéo montre l’acteur français, bien connu aussi à l’étranger, en pleine conversation avec son agent.

"Quand tu m’as dit que j’allais faire une pub sur des îles paradisiaques, j’avais imaginé les Caraïbes, pas la mer Baltique.

Comment ça, ils trouvent que j’ai le profil ? Je suis d’accord, Laurent, je trouve que ça sent très bon, mais j’ai autre chose à faire dans la vie que de respirer des algues", râle l’acteur français.

Puis nous suivons pendant deux minutes celui qui a joué dans Matrix parcourir les îles et renifler dans les commerces, les saunas et la forêt.

Le spot mêle humour et images touristiques, tout en se concluant sur la proposition de devenir le nez et l’ambassadeur de la destination pendant quelques jours.

Cette touche d’humour, on la retrouve régulièrement dans les vidéos des destinations nordiques. L’Islande, maître en la matière, avait notamment parodié le métavers de Meta, ex-Facebook.

La Suède, elle, avait rappelé qu’il ne fallait pas la confondre avec la Suisse, comme cela arrive régulièrement.

"L’archipel de Turku est la destination la plus odorante au monde"

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"Nous sommes convaincus que l’archipel de Turku est la destination la plus odorante au monde. Ni Paris, ni Athènes, malgré ce que peuvent affirmer certains classements.

Mais une telle affirmation nécessite des preuves, et notre propre nez est, hélas, sujet à caution. C’est pourquoi nous recherchons une personne objective", explique le site internet de Saaristo, nom finlandais de l’archipel de Turku.

Les potentiels candidats ont jusqu’au 25 octobre pour candidater. Pour cela, il convient de publier une courte vidéo sur Instagram ou TikTok, dans laquelle ils déclarent leur candidature au poste de "détective olfactif".

Il faut alors choisir un objet, le sentir et donner son avis.

L’emploi est rémunéré 2 000 euros.

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Tags : finlande, turku
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