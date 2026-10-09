Finlande : l’archipel de Turku propose le job le plus insolite du monde (vidéo)

C’est sans doute le job le plus éphémère et le plus insolite du monde.



Visit Turku Archipelago, l’office de tourisme de l’archipel de Turku en Finlande, vient de lancer sa campagne "Get a Nose Job".



Ainsi, ce lieu unique au monde, où près de 40 000 îles font face à la terre ferme, propose de recruter un "nez" pour une mission de cinq à sept jours dans celle qui s’est autoproclamée destination la plus odorante du monde.



En mai ou juin 2027, l’heureux élu devra donc parcourir les îles pour "évaluer les odeurs de l’air marin, des forêts de pins, des saunas ou encore du pain fraîchement cuit, puis les décrire avec suffisamment de précision pour donner envie de les respirer.



L’expérience devra également être documentée en photos et en vidéos pour les réseaux sociaux de la destination", affirme le site Creapills.



Un job qui nécessite du flair, mais qui s’est surtout offert un spot qui a fait parler de lui dans le monde entier.