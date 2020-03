Flybe cesse ses activités

La compagnie connait des difficultés depuis plusieurs mois. Il y a un an c'est le consortium Connect Airways détenu par Virgin Atlantic et les fonds Stobart et Cyrus qui ont tenté de la sauver. En janvier le gouvernement de Boris Johnson lui avait accordé un "coup de pouce" fiscal.



Flybe compte 2000 salariés et faisait voyager huit millions de passagers par an.