Fonds de garantie, IATA, DGAC... "Un relâchement inadmissible, dont nous sommes tous victimes !", selon J.-P. Mas

Reste que la création d’un fonds de garantie chargé d’indemniser les passagers en cas de défaillance d’un transporteur ne fait pas l’unanimité, toujours pour les mêmes raisons.



« Nous n’y sommes pas favorables car les compagnies en bonne santé financière vont devoir abonder pour s’occuper des clients des compagnies mal gérées » , tranche Jean-Pierre Mas.



Comment alors garantir les clients ? « Pourquoi pas grâce au séquestre des sommes versées par les agences de voyages, comme ce qui se fait aux Etats-Unis » , avance le patron des EDV.



« Dans tous les cas, nous ne résoudrons pas nos problèmes avec Iata avec des armadas juridiques, je pense qu’il faut urgemment tenir des discussions au plus haut niveau » , s’avance René-Marc Chikli, président du syndicat du tour-operating français (Seto).



« En attendant, on perd du temps, de l’argent, et on ne motive pas le changement avec des conflits » , conclut-il.