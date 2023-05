Forbes Middle East : quel est le Top 100 des leaders du tourisme ?

Forbes Middle East a publié le classement des 100 leaders du voyage et du tourisme tourisme 2023 au Moyen-Orient. Le podium est constitué d'Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président d'Emirates Airline & Group, Akbar Al Baker , directeur général de Qatar Airways Group et de Helal Saeed Almarri directeur général du Department of Economy and Tourism - Dubai.A la 4e place on retrouve Paul Griffiths, PDG de Dubai Airports. La première femme se classe à la 14e position, il s'agit de Katerina Giannouka, PDG de Jumeirah Group. Adel El Fakir , le directeur général du Moroccan National Tourism Office (ONMT) arrive en 18e position.Forbes précise que selon un rapport de l'OMT, le secteur touristique mondial a retrouvé 63 % de ses niveaux pré pandémiques en 2022, etLa contribution des voyages et du tourisme au PIB du Moyen-Orient a augmenté de 46,9 % en 2022 par rapport à 2021, pour une valeur de 107 milliards de dollars, tandis que les compagnies aériennes du Moyen-Orient ont enregistré une augmentation de 157,4 % du trafic en 2022 par rapport à 2021, avec une capacité en hausse de 73,8 %, selon l'IATA.