Formalités « Bagages » : Corsair répond aux attentes de ses passagers

À l’écoute de ses passagers, Corsair répond à leurs attentes, adapte ses services et facilite ses formalités « bagages ». Ainsi, la compagnie aérienne applique le « piece concept » qui donne le nombre, les dimensions et le poids des bagages autorisés gratuitement. Elle autorise des bagages en plus - jusqu’à 9 unités - et transporte gratuitement du matériel sportif volumineux. Ses services – pour certains exclusifs - reposent sur le respect des règles de sécurité et un service de qualité. Corsair affiche ses « solutions » bagages et leurs échelles de prix afin qu’ils ne soient plus un « casse-tête » pour les professionnels et leurs clients.

Bagages supplémentaires : acheter plus tôt et payer moins cher !



L’achat de bagages supplémentaires est uniquement disponible sur les vols opérés par Corsair. Il peut s’effectuer au moment de la réservation sur le site



En anticipant l’achat de ses bagages supplémentaires, le passager paiera moins cher. Le tarif sera en effet préférentiel pour les bagages additionnels achetés à l’avance.



Attention : Ce service est non remboursable et non cessible et cette prestation n’est modifiable et éligible que sur des vols opérés par Corsair. Ce service est limité à 9 bagages par passager, franchise de base incluse.



Rappelons ici que le poids maximum autorisé du bagage supplémentaire ou dont le format dépasse 158 cm (hauteur + longueur + largeur) dépend de la classe de transport soit, 23 kg en classe Economy ; 32 kg en classe Premium et en classe Business. En cas de dépassement de la franchise du bagage hors format, l’acquittement se fera en aéroport au prix normal du kilo excédentaire. Sur certaines destinations, les bagages supplémentaires représentent une très forte demande. Sachez qu’en achetant un billet basique sans bagage compris le passager peut tout de même en acheter un ou plusieurs (avec une limite de 9 unités).L’achat de bagages supplémentaires est. Il peut s’effectuer au moment de la réservation sur le site Flycorsair.com et en agences de voyages. Après l’achat du billet, les bagages peuvent être achetés auprès des Services Clients ou dans les points de vente de la compagnie ainsi qu’au moment de l’enregistrement en ligne ouverte 72 heures avant le départ.En anticipant l’achat de ses bagages supplémentaires, le passager paiera moins cher. Le tarif sera en effet préférentiel pour les bagages additionnels achetés à l’avance.: Ce service est non remboursable et non cessible et cette prestation n’est modifiable et éligible que sur des vols opérés par Corsair. Ce service est limité à 9 bagages par passager, franchise de base incluse.Rappelons ici quedu bagage supplémentaire ou dont le format dépasse 158 cm (hauteur + longueur + largeur)soit, 23 kg en classe Economy ; 32 kg en classe Premium et en classe Business. En cas de dépassement de la franchise du bagage hors format, l’acquittement se fera en aéroport au prix normal du kilo excédentaire.

Corsair prend soin des sportifs gratuitement leur matériel sportif : sac de golf, bicyclette, planche à voile/de surf, skis, kite surf, matériel de plongée, canne à pêche, etc.). Avec ce petit impératif : ils devront être transportés dans des contenants séparés.



Un vélo devra obligatoirement être enveloppé dans un emballage protecteur (carton, plastique résistant). Les vélos d’enfant voyagent sans supplément si leur taille est comprise entre 30 et 50 cm (12 et 20 pouces), même en dehors de la franchise. Les vélos électriques sont interdits en soute.



Les armes de sport ou de chasse et leurs munitions doivent être signalées et accompagnées d’une autorisation à posséder une arme (permis de chasse ou licence de tir) et d’un acte de propriété. Seul le transport en soute est accepté. Un contrôle des bagages aux rayons X est effectué. Attention : ces conditions relatives au transport des bagages spéciaux sont applicables pour les vols opérés par Corsair exclusivement.



Corsair pense aussi aux musiciens et à leurs instruments. La guitare sèche est considérée comme un

Pour des raisons de taille et de fragilité, la contrebasse ou la harpe doivent être transportées par fret.



Pour tout vol opéré par une autre compagnie, nous vous invitons à vous rapprocher de cette dernière afin de connaître les conditions s’y référant.



Pour plus d’information, veuillez contacter notre service fret.

À noter : la compagnie n’accepte pas à l’enregistrement les bagages de soute emballés de manière non régulière en dehors du prestataire agréé Excess Bagage. Les sportifs sont légion sur les destinations Corsair. Alors honneur aux golfeurs, plongeurs, pêcheurs… Oui, ils emportent: sac de golf, bicyclette, planche à voile/de surf, skis, kite surf, matériel de plongée, canne à pêche, etc.). Avec ce petit impératif : ils devront être transportés dans des contenants séparés.Un vélo devra obligatoirement être enveloppé dans un emballage protecteur (carton, plastique résistant). Les vélos d’enfant voyagent sans supplément si leur taille est comprise entre 30 et 50 cm (12 et 20 pouces), même en dehors de la franchise. Les vélos électriques sont interdits en soute.Les armes de sport ou de chasse et leurs munitions doivent être signalées et accompagnées d’une autorisation à posséder une arme (permis de chasse ou licence de tir) et d’un acte de propriété. Seul le transport en soute est accepté. Un contrôle des bagages aux rayons X est effectué. Attention : ces conditions relatives au transport des bagages spéciaux sont applicables pour les vols opérés par Corsair exclusivement.Corsair pense aussi auxet à leurs instruments. La guitare sèche est considérée comme un bagage cabine , sans supplément tarifaire. Le violoncelle est admis en cabine si vous achetez un siège supplémentaire.Pour des raisons de taille et de fragilité, la contrebasse ou la harpe doivent être transportées par fret.Pour tout vol opéré par une autre compagnie, nous vous invitons à vous rapprocher de cette dernière afin de connaître les conditions s’y référant.Pour plus d’information, veuillez contacter notre service fret.À noter : la compagnie n’accepte pas à l’enregistrement les bagages de soute emballés de manière non régulière en dehors du prestataire agréé Excess Bagage.

Le Piece Concept, franchise ou non ? e nombre de bagages (pièces) autorisés gratuitement en soute ainsi que leurs dimensions et leur poids. Ce nombre est variable selon la classe de voyage (Voir plus haut).



Quelle que soit la destination (sauf pour la Réunion), rappelons que le



En cas de dépassement de la franchise du bagage hors format, il sera demandé un acquittement en aéroport du prix normal du kilo excédentaire.



Franchises spécifiques :

- Pour les bébés (0 à 23 mois révolus) une franchise de 10 kg par trajet en soute est accordée, quel que soit le concept de bagage applicable sur la destination. Le transport en soute d’une poussette ou d’un cosy ou d’un lit-parapluie est gratuit.

- Pour les étudiants en classe Economy, une franchise de 2 bagages de 23 kilos chacun par trajet est accordée pour tout billet acheté au tarif étudiant (18-29 ans) sur présentation d’un certificat de scolarité de l’année en cours.

- Pour les jeunes (12-24 ans) voyageant au départ ou à destination de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France en classe Economy, une franchise de 2 bagages de 23 kilos chacun par trajet est accordée pour tout billet acheté au tarif jeunes. Corsair applique le « piece concept » c’est-à-dire la politique en vigueur pour la plupart des compagnies aériennes européennes. Ce principe précise lainsi que leurs dimensions et leur poids. Ce nombre est variable selon la classe de voyage (Voir plus haut).Quelle que soit la destination (sauf pour la Réunion), rappelons que le bagage soute ne doit pas excéder 158 cm (hauteur + longueur + largeur) et que son poids maximum est de 32 kg. À La Réunion, la hauteur des bagages ne doit pas excéder 95 cm de hauteur.En cas de dépassement de la franchise du bagage hors format, il sera demandé un acquittement en aéroport du prix normal du kilo excédentaire.- Pour les(0 à 23 mois révolus) une franchise de 10 kg par trajet en soute est accordée, quel que soit le concept de bagage applicable sur la destination. Le transport en soute d’une poussette ou d’un cosy ou d’un lit-parapluie est gratuit.- Pour lesen classe Economy, une franchise de 2 bagages de 23 kilos chacun par trajet est accordée pour tout billet acheté au tarif étudiant (18-29 ans) sur présentation d’un certificat de scolarité de l’année en cours.- Pour les jeunes (12-24 ans) voyageant au départ ou à destination de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France en classe Economy, une franchise de 2 bagages de 23 kilos chacun par trajet est accordée pour tout billet acheté au tarif jeunes.

