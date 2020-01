Formatour Ôvoyages : la 15ème édition à Fuerteventura 4 jours. 25°C en plein hiver. 140 agences de voyages séduites par l’île de Fuerteventura !

Du 19 au 22 décembre 2019, Ôvoyages a emmené 140 partenaires découvrir l’île de Fuerteventura et quelques-unes de ses infrastructures hôtelières lors de la 15ème édition du formatour dans les îles Canaries. Un rendez-vous incontournable du tourisme au cours duquel les agences ont pu alimenter leurs ressources sur la destination. Au programme : visites d’hôtels et Ôclub, formation, balade en catamaran à la rencontre des dauphins, visite d’une ferme d’aloe vera, découverte des belles plages de sable dont regorge l’île, traditionnelles soirées blanches et de gala… Un 15ème formatour réussi pour le leader incontestable sur les Canaries.



C’est en 2008 que le tour opérateur a lancé les Canaries, d’abord avec l’île de Fuerteventura. La destination, alors méconnue sur le marché français, devient vite incontournable et ce pour tous les types de clientèle. En 2012, Ôvoyages se voit récompensé comme Meilleur TO sur l’île de Fuerteventura, puis continue son développement sur la destination avec notamment le lancement de son concept exclusif de club de vacances en 2013.



Avec un objectif de 180 000 pax en 2020 sur les Canaries, Ôvoyages continue d’augmenter ses engagements et de renforcer ses positions à Fuerteventura.

2 Ôclub ouvriront leurs portes cette année : le Ôclub Premium Fuerteventura Princess 4*, ex. club Jet Tours, et le Ôclub Premium Barceló Castillo Beach Resort 4*.



Un événement organisé avec la participation du Gouvernement des Canaries et des Offices de Tourisme de Fuerteventura et des Canaries.



