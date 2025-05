Forum des Pionniers 2025 : l’intermédiation, levier de transformation durable et créatrice d’opportunités

L'intermédiaire évolue aujourd'hui vers un rôle de créateur de récits. Face à des voyageurs sensibilisés aux valeurs sociétales, il doit désormais donner du sens au voyage, au-delà de la simple commercialisation de destinations.



Cette évolution représente une opportunité pour renouveler les modèles économiques de l'intermédiation. En développant des narratifs centrés sur la valorisation du patrimoine local, le respect culturel et la protection environnementale, les professionnels peuvent proposer des expériences à la fois différenciantes et éthiques. Le tourisme responsable devient ainsi un double avantage : compétitif et moral.



En sélectionnant des partenaires engagés, en privilégiant les circuits courts et les expériences respectueuses des territoires, l'intermédiaire assume un rôle éducatif qui guide les voyageurs vers des choix plus responsables, sans sacrifier qualité ni émotion.



La capacité à créer de nouvelles relations entre territoires et voyageurs sera au cœur des discussions du Forum, avec l'ambition de concilier performance économique et impact positif. L'intermédiation de demain ne se limite pas à connecter offre et demande, mais vise à construire des relations plus équitables et respectueuses.