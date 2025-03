Forum des Pionniers : donner du sens à l’intermédiation grâce à la RSE

On savait que les enjeux RSE allaient prendre de plus en plus d’importance pour nos clients, mais aussi pour nos prospects et nos partenaires. On avait déjà commencé à avancer sur le sujet avec des actions et des process, mais on manquait d’une vraie structuration pour donner du sens à l’ensemble. Ce qu’on cherchait, c’était à la fois de gagner en clarté, de rassurer notre écosystème, et de poser des bases solides pour contribuer à une chaîne de valeur plus vertueuse.

ça débute par la découverte d’une équipe, une rencontre déjà, Loïc, Ludivine, Lucas et tous leurs collaborateurs. La mise en action de quelque chose qu’ils avaient de très émergeant, pour moi ça c’est important et l’accompagnement à faire le premier pas d’un long voyage, construire un processus d’amélioration interactif, c’est ce qui nous a permis d’atteindre des résultats intéressants dès la première année.

Ce qui va changer le monde c’est la rencontre, si on enlève le voyage et la rencontre on se replie sur soi et on va prendre peur de l'autre.