Forum des Pionniers : reconnecter l’intermédiation à l’hospitalité locale

À rebours des logiques de surdigitalisation, Adonis cultive une approche directe, collaborative et personnalisée de la relation commerciale. Tour-opérateurs, agences de voyages, OTA, comités d’entreprise : tous trouvent chez Adonis des interlocuteurs réactifs, des offres claires, des conditions équitables. Cette volonté de co-construction fait d’Adonis un partenaire fiable dans un écosystème où la fluidité et la transparence sont devenues des enjeux clés de l’intermédiation.



À la tête du groupe, Pascal Bataillé, professionnel du tourisme depuis 1989, met son expérience au service de relations solides et durables, construites sur la confiance mutuelle et la connaissance fine du secteur.