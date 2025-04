Forum des Pionniers : une intermédiation engagée, éthique et responsable

L’intermédiation touristique vit une transformation profonde. Plus qu’un simple canal de vente, elle devient un levier de confiance, de pédagogie et d’impact. À l’avant-garde de cette transition, ATR (Agir pour un Tourisme Responsable) agit depuis plus de 20 ans pour structurer et promouvoir un tourisme engagé. À travers sa charte, sa labellisation et son accompagnement, ATR invite les intermédiaires à devenir des maillons clés d’un tourisme respectueux des hommes et des territoires.



Pendant longtemps réservé aux voyagistes “producteurs de voyage”, l’association s’est ouverte aux acteurs de la distribution et plus globalement à tous les acteurs de la chaîne du tourisme, avec 5 collèges : les agences réceptives qui se chargent de la logistique d'accueil à destination ; les tour-opérateurs (ou voyagistes) qui transforment et “packagent” les produits touristiques en voyages ; les agences de voyage qui distribuent et vendent les packages ; les autres acteurs du voyage qui accompagnent les opérateurs de voyage (agence de conseil, fournisseurs de solutions, …) et les autres acteurs du tourisme (offices de tourisme, hôteliers, écoles, …).



En sachant que beaucoup de fonctions sont devenues hybrides et que de nombreux opérateurs assument tout ou partie de ces diverses fonctions.