Fram / Plein Vent : Jean-Christophe Guillin prend la direction des ventes

Mais en créant son auto-entreprise et en gardant ce lien avec le Groupe toulousain, « FraMce-Line », comme la surnommait Philippe Polderman, le fondateur de Fram, passe le flambeau à Jean-Christophe Guillin tout en douceur.



« C'est un vrai passage de relais, un challenge, mais dans la continuité de ce que l'on fait déjà , ajoute ce dernier.



Je suis déjà très au contact des agences de par mon métier, et là, nous allons entrer un peu plus dans la commercialisation et l'accélération des ventes, autant que faire se peut. Le challenge est à relever et on va le relever, avec une équipe compétente, dynamique, efficace et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas », précise Jean-Christophe Guillin.



Il gérera donc une équipe de dix commerciaux B2B sur l'ensemble de la France, ainsi qu'un commercial basé en Belgique.



Arrivé fin janvier 2020 au sein du Groupe Karavel, Jean-Christophe Guillin est déjà en charge des partenariats avec les TO revendus dans le réseau, à la fois Fram/Plein Vent et Promovacances. Mais aussi du trade marketing pour Fram/Plein Vent, et du réseau des Ambassades Fram.



Arrivé juste avant la crise Covid au sein du Groupe Karavel, Jean-Christophe Guillin sortait déjà d'une autre crise, puisqu’il a travaillé pendant 10 ans chez Thomas Cook en tant que directeur des accords commerciaux.



Avant cela, il a passé 20 ans chez Nouvelles Frontières avec Jacques Maillot, puis aussi du Groupe TUI.



Jean-Christophe Guillin travaille en lien avec Jérôme Delente (également passé chez Thomas Cook), avec qui il œuvre depuis 25 ans.



Ce dernier chapeaute l'ensemble de la direction commerciale du Groupe Karavel-Fram.