Fram met à l'honneur les Canaries

FRAM a lancé une campagne de communication avec l’Office de Tourisme de Fuerteventura. Le voyagiste met plus largement les Canaries à l'honneur avec une gamme de séjours et de circuits.



Le tour-opérateur propose une gamme de clubs Framissima sur les 3 îles en formule tout compris : Lanzarote - Club Framissima Sol Lanzarote 4* ; Fuerteventura - Club Framissima Elba Sara Beach & Golf Resort 4* ; Tenerife - Club Framissima H10 Costa Adeje Palace 4* en demi-pension et Club Framissima Allegro Isora 4* (ouverture en décembre).



Le Club Jumbo Aguamarina à Tenerif complète la gamme avec des appartements 3 clés (ouverture en décembre). Quant au circuits, les voyageurs pourront choisir entre « Entre plages et volcans de Lanzarote » et « Tour Canario ».