France : Level UP Travel & Lifestyle représenté par Exclusively Yours

"Nous sommes enchantés de confier les marchés Francophones à Exclusively Yours. Très heureux d’être les premiers DMC de l’agence, la réputation de Nicolas sur le marché nous aidera à développer ces marchés si importants pour nos établissements".

Level UP Travel & Lifestyle, DMC basé à Dubaï , a confié àLevel UP Travel & Lifestyle, est un réceptif spécialisé sur la création d’expériences ultra-luxe et luxe aux Emirats Arabes Unis.Créé il y a 5 ans, l'entreprise travaille sur chaque itinéraire et propose des séjours sur-mesure et cousus main.Exclusively Yours est un cabinet de conseil en vente et marketing spécialisé dans le tourisme ultra luxe et luxe, basé à Paris Khalaf Khalaf fondateur de Level UP déclare :