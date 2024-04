Francis Rosales : "Le DITEX a été très dynamique"

La 18e édition du Ditex qui s'est tenue les 3 et 4 avril au Parc Chanot à Marseille, vient de fermer ses portes, avant de passer le relais à la FETE DES VOYAGES qui débutera ce vendredi et s'achèvera samedi soir.



Comme souligne Francis Rosales, patron du Salon, cette édition restera dans les annales comme l'une des plus dynamiques des dernières années.



Beaucoup d'exposants ont spontanément félicité les organisateurs pour la qualité et la régularités des rendez-vous avec les Top Acheteurs.



Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, la Coupe de France des agences de voyages, dont les lauréats étaient choisis par les fournisseurs, a suscité beaucoup d'intérêt et permis de faire venir dans la métropole phocéenne des agents de voyages de toute la France.



Regardez la vidéo, elle est très parlante ;O))