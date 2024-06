Frank Oostdam réélu président de l'ECTAA

'Nous entrons dans une nouvelle période au niveau de l'UE, avec les nouveaux élus du Parlement européen et bientôt la nomination des commissaires à la tête de l'organe exécutif .



Notre objectif sera de conclure une révision juste et équilibrée dans le cadre du paquet Mobilité qui comprend la directive sur les voyages à forfait, et qui doit garantir le bonne mise en œuvre de la législation du Green Deal adoptée lors du dernier mandat de la Commission. J'ai hâte de travailler avec les membres et les parties prenantes de l'industrie pour faire avancer sur ce programme."

La réélection de Frank Oostdam intervient alors que l'Union Européenne va constituer un nouveau parlement :ECTAA représente les intérêts de 80 000 agents de voyages et tour-opérateurs en Europe.