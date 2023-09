French bee recrute des pilotes sur A350 !

La compagnie propose des vols depuis Paris-Orly vers La Réunion, la Polynésie via San Francisco, et les Etats-Unis.Vers l'océan Indien, French bee propose entre 4 et 10 vols par semaine à destination de La Réunion. La compagnie offre également 3 vols hebdomadaires vers Tahiti via San Francisco, ouvrant ainsi la porte à des aventures lointaines dans le Pacifique.Pour les États-Unis,vers New York et Los Angeles est proposé. Pour ceux qui souhaitent explorer Miami, la compagnie offre jusqu'à 4 vols par semaine. De plus, avec 6 vols hebdomadaires vers San Francisco, vous avez la flexibilité nécessaire pour découvrir la côte ouest des États-Unis.