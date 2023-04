French bee : vers davantage de fréquences sur New York ? 🔑

D’abord nous venons d’ouvrir Miami en décembre dernier. La desserte de Los Angeles n’a pas un an. Actuellement avec San Francisco et New York, nous avons quatre points d’entrée aux États-Unis et c’est déjà beaucoup.



C’est une très belle croissance. De plus et avec notre partenaire Alaska Airlines, nous avons la possibilité de connecter beaucoup de points aux États-Unis.



Cependant, nous « surveillons » effectivement une quinzaine de routes dans le monde. Nous regardons comment évolue leur trafic.



On ne s’interdit rien. Évidement les États-Unis sont un axe fort de développement. Je n’ai pas de nouvelle route à annoncer, cela pourrait aussi passer par de l’augmentation de fréquences sur nos plus grosses routes comme New York.

New York, c’est 1,8 millions de passagers par an et en 2023, la barre des 2 millions de passagers pourraient peut-être être dépassée.

Non, nous ne le voyons pas encore. Le potentiel de New York n’est pas infini évidemment, mais il est extrêmement fort.



J’insiste aussi sur l’importance aussi pour nous de la clientèle américaine et en particulier la clientèle new-yorkaise qui a des velléités très fortes de vouloir voyager en Europe. Paris reste une destination extrêmement attractive pour les Américains.