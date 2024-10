Fuerteventura : Mondial Tourisme ouvre un 3e Mondi Club aux Canaries

Après Ténérife et Lanzarote, Mondial Tourisme ajoute Fuerteventura à sa production Canaries et programme un tout nouveau Mondi Club Fuerteventura.Le tour-opérateur propose deux Mondi Club : Le Best Jacaranda 4* à Ténérife et le Relaxia Olivina 4* à Lanzarote. Désormais il programme également l’île de Fuerteventura et propose son tout dernier club maison : le Mondi Club Broncemar Beach Suites 4*.Situé en plein centre de la station balnéaire de Caleta de Fuste , l’établissement entièrement rénové en 2021 dispose d'appartements de 48m² composés d’une chambre double, d’un coin salon avec sofa ainsi que d’une kitchenette.