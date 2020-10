Funbreizh : le TO breton qui réinvente les voyages dans le monde Spécialiste du Grand Ouest de la France, Funbreizh est aussi une agence événementielle qui, depuis plus de 10 ans, construit son offre MICE sur des propositions fun et innovantes qu’elle produit elle-même.

La crise sanitaire n’épargne personne et le marché du Tourisme d’Affaires est en première ligne. Avec le télétravail et les normes sanitaires qui compliquent les relations humaines, les séminaires et autres voyages professionnels se préparent à une mutation que les agences spécialisées ont commencé à initier.

Rédigé par Jean-Vincent Petit, Dirigeant Funbreizh [Contenu sponsorisé] le Lundi 12 Octobre 2020

Funbreizh, créateur de teambuilding et de séminaires clé en main On connait Funbreizh pour les propositions de voyages dans le Grand Ouest de La France que son équipe destine aux individuels et aux groupes.



Cette agence, qui ne pratique pas d’out-going, produit chaque année une offre conséquente sur ce territoire en travaillant au plus près de ses partenaires hôteliers, restaurateurs, et en donnant à tous ceux qui veulent la commercialiser, des outils simples et intuitifs pour le faire.



Mais Funbreizh c’est aussi, depuis le début de son aventure, une agence événementielle qui produit elle-même des activités de cohésion basées sur le plaisir du jeu et de l’énigme.



Avant la crise sanitaire, son équipe orchestrait jusqu’à 280 événements par an sur le territoire grand Ouest mais aujourd’hui, comme ses confrères réceptifs, elle fait face à une baisse d’activité importante qui l’oblige à repenser en profondeur son offre événementielle.



Pour y parvenir, son équipe pluridisciplinaire a mis au point une gamme d’aventures digitales qui connait un succès grandissant. Associée à sa connaissance affinée de l’organisation de tous types de séminaires, ces nouveaux jeux numériques permettent d’offrir à la clientèle affaires une autre manière de se réunir.



Le voyage virtuel comme porte d’entrée pour de nouvelles offres MICE Escales est un des jeux en ligne développé par les animateurs événementiels de l’agence.



Véritable road trip culturel et ludique, cette aventure digitale permet aux joueurs en compétition de faire un tour du monde particulièrement dépaysant, par les temps qui courent. Ils découvrent des us et coutumes, partagent des petits savoirs et pendant environ 1h30 savourent leur escapade.



Mais Escales ne se limite pas au concept du voyage ludique. Comme toutes les exclusivités Funbreizh, le jeu a été pensé et réfléchi. Cette fois, pour répondre aux objectifs des entreprises actuelles, il fallait imaginer une aventure qui prenne soin des liens professionnels et qui tienne compte des nouvelles réalités de télétravail.



Escales réunit donc des assemblées de 10 à 300 personnes, conduit tous les voyageurs en salle d’embarquement, les fait monter à bord en équipe de 3 ou 4 joueurs et à partir de sa plateforme de visioconférence, donne tous les outils pour communiquer et échanger dans la joie et la bonne humeur.



Exit les visio traditionnelles ; Bonjour les moments d’échanges par écran interposés, fun, qui redonnent le goût du partage ! Escales est à jouer et à consommer sans modération, partout en France...





L’Agence Funbreizh



