Funbreizh : le TO breton spécialiste du Grand Ouest

Voilà 1 mois que Funbreizh voit son réseau d’agences de voyages revendeurs sensiblement augmenter. La France a le vent en poupe et pour les vacances d’été, les agences de voyages ont un grand rôle à jouer. Conseil, réassurance et destinations moins lointaines à trouver : l’heure est au partenariat entre professionnels, pour la satisfaction des clients.

Rédigé par Jean-Vincent Petit, Dirigeant Funbreizh [contenu sponsorisé] le Mardi 21 Juillet 2020

Cet été, partez en France avec Funbreizh La France a le vent en poupe et cette année plus que jamais, les grandes et belles destinations sont à l’honneur.





Dans le Grand Ouest, Normandie, Bretagne et Vendée font désormais partie du Trio de tête pour s’offrir un peu d’évasion et de belles découvertes pour les vacances d’été 2020.





Peu touchées par la crise sanitaire, avec un climat tempéré et beaucoup de sites à visiter, le Grand Ouest de la France mérite une ou plusieurs escales.

300 offres packagées à la disposition des agences de voyages Pur réceptif, Funbreizh connait bien son territoire et depuis 10 ans, sillonne les plus beaux endroits du Grand Ouest pour construire des offres clé en main. Son catalogue en ligne permet aux agences de toute la France de proposer à leurs clients des week-ends authentiques entièrement géré par ses équipes.



Mais ces dernières savent aussi et surtout faire du sur-mesure. Avec plusieurs réseaux d’hôteliers qui proposent des prestations en adéquation avec les valeurs de l’agence, Funbreizh est en capacité de réaliser tous les courts ou longs séjours possibles sur la région. Le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, Deauville, la Bretagne tout entière, le Marais poitevin ou les îles du Grand Ouest : chaque destination possède ses petits trésors que les packages Funbreizh savent transcender.



Un vrai modèle BtoB Tout ce savoir-faire, Funbreizh le met à la disposition des agences de voyages confrères et propose avant tout un modèle de partenariat respectueux, durable et de confiance.



Les taux de commissionnement pratiqués sont adaptés et un plan d’incitation est associé au chiffre d’affaires réalisé. Des mécanismes permettent de revendre ses offres à des tarifs raisonnables, compatibles avec les attentes des clients. Côté logistique, une agence de voyages partenaire dispose d’un back office Funbreizh, simple et intuitif pour gérer ses demandes et obtenir tous les documents utiles à la vente. Elle profite également des offres packagées sur tout le territoire qui sont proposées par le réseau de la France DMC auquel Funbreizh est adhérent.



Rien d’étonnant alors que depuis 1 mois, ce réseau d’agences de voyages revendeurs augmente sensiblement. Avec un tel contexte et de tels services, l’heure est au partenariat pour pouvoir, ensemble, sortir de cette crise hors normes.



La période peut se transformer en une formidable opportunité pour valoriser le travail des réceptifs et celui des agences de voyages physiques, aux yeux des clients et des institutionnels (offices de tourisme, CDT, CRT) qui peuvent, avec maladresse, se présenter parfois comme de tristes concurrents de notre secteur.



