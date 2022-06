Appli mobile TourMaG



Futur simple : "Le voyage d'affaires se transforme désormais en expériences hybrides" L’interview de Julien Berthelot, fondateur de Futur Simple.

Fondateur de l’agence d'évènements carbone zéro & voyages d'affaires éthiques, FUTUR SIMPLE, Julien Berthelot aide les entreprises à rendre leurs évènements plus vertueux. Entretien.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mercredi 8 Juin 2022

TourMaG.com - Présentez-nous Futur Simple.



Julien Berthelot : FUTUR SIMPLE est une agence à taille humaine composée de 3 collaborateurs.



Elle accompagne une clientèle corporate (direction de la communication des Grands Groupes tels que Engie, Saint Gobain, Thales, Tinder, Grdf) sur des projets évènementiels et de voyages d'affaires (Incentive, LearnEx, voyages influenceurs).



Le chiffre d'affaires à date est de 800 K€.



TourMaG.com - Vous adoptez un positionnement éthique. Comment cela se traduit-il ?



J.B. : Le positionnement de l'agence se traduit par une méthode en 4 points pour réduire l'impact carbone des projets :



D'abord, je passe la demande au prisme de la RSE par un petit questionnaire made in Futur Simple permettant d'orienter la demande du client vers une démarche plus vertueuse. Par exemple une demande de voyage pour le Chili sera dirigée vers une destination Européenne.



Je collecte depuis près de 18 ans les prestataires vertueux dans un petit catalogue de fournisseurs. A titre d'exemple j'utilise filevert.fr à la place de wetransfert. Ceci est valable pour les hôtels, traiteurs, restaurants ect…



Autre point : je travaille avec une start-up sur un logiciel de bilan carbone appliqué aux métiers de l'évènement et du voyage.



"La RSE ne peut pas être considérée comme une tendance" TourMaG.com - Observez-vous une véritable volonté des entreprises à réduire leur impact carbone ? Peut-on parler de prise de conscience écologique ?



J.B. : Il y a effectivement une vraie conscience écologique qui s'installe mais nous n'avons pas encore fait la bascule et restons encore dans des schémas anciens. Malheureusement, j'ai peur qu'il faille attendre une importante catastrophe écologique pour réduire nos émissions drastiquement.



TourMaG.com - La RSE est-elle une tendance durable ou un argument marketing ?



J.B. : La RSE ne peut pas être considérée comme une tendance si l'on considère l'état de la planète.



Tant mieux si cela devient un argument marketing et tant mieux si le green washing est également présent, car cela fait près de 15 ans que j'attends que ce sujet fasse le buzz.



Finalement peu importe les moyens employés car ceux-ci concourent à une modification de la société et de la prise en compte du sujet par les générations suivantes.



TourMaG.com - Comment la RSE va-t-elle s'installer au sein de l'entreprise ?



J.B. : Plusieurs aspects vont être de plus en plus pris en compte : l'analyse du cycle de vie des produits, la réglementation issue des pouvoirs publics, le fait que les consommateurs intègrent désormais le critère écologique dans leurs actes d'achats.

"Le voyage d'affaires a de longues heures devant lui mais il se transforme désormais en expériences hybrides" TourMaG.com - Covid-19, guerre en Ukraine, comment vivez-vous ces crises successives ?



J.B. : Je reste profondément positif et pense que les crises apportent leur lot d'innovations.



L'évènementiel a par exemple basculé vers le digital pendant la pandémie. Nous pouvons également voyager de manière interactive. Bien sûr ceci ne remplace pas l'expérience live. Mais il faut désormais se préparer à vivre également des expériences dans le monde virtuel : Métaverse.



TourMaG.com - Quels impacts laisseront ces crises sur le voyage d'affaires ?



J.B. : Le voyage d'affaires a de longues heures devant lui mais il se transforme désormais en expériences hybrides. Un mix entre récompenses, travail, découverte et formations des participants.



TourMaG.com - Quelles sont vos ambitions pour les mois à venir ?



J. B. : Je souhaite défricher de nouvelles destinations, mais il faudra attendre une potentielle fin de la crise Ukrainienne pour relancer des pays magnifiques comme la Géorgie ou l'Albanie.



Mes ambitions restent raisonnées pour être en accord avec le développement durable. L'idée est quand même de faire grandir l'équipe et d'internaliser la partie graphique.

Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Caroline Lelievre

