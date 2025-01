Dans quelques jours, Donald Trump le plus improbable des présidents américains prêtera serment et prendra en mains le destin de ce qui reste une hyperpuissance : les Etats-Unis.Va-t-il vouloir tenir ses promesses de campagne, y compris les pires ? Et va-t-il résoudre les conflits et les guerres engagées sur de nombreux fronts, notamment l’Ukraine, le Proche-Orient, Taïwan ? Pour l’instant, les analystes se confondent en spéculations plus ou moins pessimistes.Mais, ce qui est certain, c’est que doublé de son nouvel acolyte : l’homme le plus riche du monde, j’ai nommé Elon Musk, il ne va pas nous priver de surprises de fort mauvais goût ajoutant à la vulnérabilité de l’équilibre mondial. Capable de manipuler 200 millions de cerveaux sur le réseau social X qui a déjà largement contribué à l’élection de l’ex ancien président, Musk est considéré comme d’autant plus diabolique qu’il se permet des ingérences remarquées dans la vie politique de certains pays dont l’Allemagne et le Royaume-Uni où il soutient ouvertement les partis d’extrême droite, à des fins plus commerciales qu’idéologiques.Car, nous en sommes arrivés là : le politique laisse filer entre ses doigts la gestion économique des états et cela quelle qu’en soit l’idéologie. Musk qui vise la colonisation de Mars et voit le coup d’après, c’est-à-dire le transhumanisme, soit l’immortalité, est en train d’inventer une autre forme de société dans laquelle la morale n’aura probablement plus beaucoup de défenseurs. Et quand il aura réussi son coup, il sera trop tard.