Futuroscopie - Crise de la presse, crise du réel, fatigue informationnelle [ABO]

Enfin, l’un des résultats les plus accablants de l’étude concerne l’incapacité deFabriqué, diffusé, asséné par des professionnels des contrefaçons informationnelles, le faux est non seulement dangereux parce qu’il est faux mais aussi parce qu’il se propage plus vite que le vrai et distille aisément son poison.D’où la multiplication des sites et émissions comme celles de France Info, cherchant à démêler le vrai du faux. Mais cela suffira-t-il ?Cela suffira d’autant moins que les mauvaises habitudes sont prises et que beaucoup sont en train de démissionner de la tâche consistant à recherche du vrai, à travers des médias sérieux, des images réelles, des sources officielles et des journalistes patients, consciencieux, prenant le temps d’enquêter, soutenus par leur rédaction.De plus, la montée en puissance du virtuel via les jeux vidéo , musées, parcs de loisirs, spectacles ne se prive pas d’affecter les cerveaux des plus jeunes et de les entraîner sur des chemins fallacieux, parfois violents, sur lesquels ils sont rapidement désorientés.