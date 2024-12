Ainsi, quand les analystes des « Travel predictions » de Booking évoquent la demande et l’offre de bien-être, celle-ci est loin d’être nouvelle. La vague bien-être et santé, historique puisque les premiers voyages touristiques avaient pour but de prendre les eaux, n’en finit pas de déferler sur tous les secteurs : alimentation, textile, cosmétique, fitness… depuis une bonne trentaine d’années et s’est intensifiée ces dernières années. Sous l’effet conjugué d’un marketing de plus en plus offensif et d’une tendance à se replier sur son corps et sa santé physique et mentale pour se protéger contre l’agressivité du monde.En France, une personne sur 5 chercherait à̀ se détacher du stress du quotidien (19%) et à se reposer (29%), notamment pour leur santé mentale (12%).Que peut-on encore préciser sur cette tendance ? C’est qu’elle se diversifie de plus en plus et revêt non seulement une demande d’équipements : notamment spa, saunas, piscines…) mais également une demande de soins (massages, exercices) et surtout de thérapies de toutes sortes adaptées aux demandes de ressourcement, développement personnel, épanouissement… Sans oublier un petit brin de spiritualité (retraites ayurvédiques, yoga, médiation…)