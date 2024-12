Tendances tourisme : c’est parce que rien ne change... que ça change tout ! [ABO]

En vrai rien de nouveau sous le soleil,toujours bien en place dans le secteur du tourisme, et comme il s’agit de faire d’un épiphénomène, une tendance lourde, alors on grossi le trait, et on finit par des affirmations qui prêtent franchement à sourire.Faire des tendances touristiques, des modèles prédictifs est un pari hasardeux que bien évidemment personne ne se risquera de contester ni même d’évaluer une fois l’année 2025 passée. On prédit beaucoup mais on évalue peu et c’est dommage, car cela vaudrait le coup de demander,Ainsi, plutôt de nous dire chaque année que le tourisme durable a le vent en poupe, et que de plus en plus de voyageurs ont envie de prendre le train pour partir en vacances, évaluons précisément les pratiques des clientèles, prenons le temps de les écouter sur leurs besoins de services en termes de mobilité, et mettons en place l’offre et les services qui permettra de réduire le gap entre l’intention et le passage à l’acte.Les tendances s’évaluent après, plus qu’elles ne s’inventent avant, et comme le disait justement Antoine de Saint-Exupéry