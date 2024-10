Mais, encore plus intéressante est la présentation des tendances qualitatives qui animent la demande touristique. Là encore, celles-ci sont élaborées à partir des recherches et ne sont pas forcément nouvelles, mais elles n’en sont pas moins un indicateur à prendre en compte dans une offre touristique :



1/Le sport plébiscité

La popularité du sport n’étant plus à démontrer, celui-ci attire de nouveaux publics et contribue à une augmentation des voyages sportifs et collectifs ! Près d’un tiers des 25-34 ans voyageant pour assister à un événement sportif, déclare le faire pour le jeu en lui-même mais aussi pour se sentir appartenir à une communauté.



2/Les ciels étoilés et aurores boréales

Très prisée par les spécialistes, les jeunes en colonies de vacances et un public adulte grandissant, l’observation du ciel cataloguée d’astrotourisme devrait séduire de plus en plus de monde. Une multiplication des aurores boréales et australes due à un nouveau cycle solaire (le cycle 25 confirmé par la NASA) étant prévue avec un pic en juillet 2025, la tendance est crédible. Y répond la classification des « parcs



3/Se remettre sur pied pour les Reset Jetters

En matière de bien-être, aucune surprise : la tendance est devenue « mainstream » et touche désormais tous les aspects du bien-être, physique et mental, allant de l’alimentation au sommeil, à l’exercice, voire à la thérapie de groupes. Plus d’un tiers des Français (39%) souhaitent préserver leur santé et leur bien-être pendant leurs vacances.



4/ Art-Venture :

« Les expériences artistiques immersives de plus en plus nombreuses, séduisent de plus en plus les voyageurs et pourrait stimuler la croissance des voyages culturels » indique le comparateur. Ce qui semble naturel. Mais, selon Skyscanner, il s’agirait aussi de vivre collectivement ces expériences « que ce soit à travers des expositions interactives en musées ou des installations en plein air ». Pourquoi pas ?



5/ Tendance Far West : un « must »

Autre tendance sympathique mais n’ayant rien de très nouveau, celle concernant l’attrait pour le Far West. Très ancrés dans le folklore américain, les grands espaces et la musique country déplacent bel et bien des foules immenses aux USA et ailleurs en Europe. Y compris en France où les festivals de country dynamisent la vie artistique provinciale. « Du côté des afficionados du Far West français, 44% des répondants déclarent ainsi vouloir vivre un moment de convivialité lors d'un repas partagé autour d'un feu de camp ! » Pourquoi pas ! Mais, l’on est surtout sur le registre du tourisme nostalgie, celui qui pousse à penser que le monde d’hier dans sa simplicité, son authenticité et son mode collectif était mieux que celui d’aujourd’hui !



6. Horti-Culture : quand les fondamentaux restent à l’affiche

L'attrait pour la nature, fleurs et plantes notamment, inspirant l'organisation des voyages, n’est pas non plus à démontrer. Les premiers touristes lors des grands tours visitaient volontiers les jardins et s’extasiaient sur les paysages naturels. Les séjours axés sur la nature favoriseraient cependant une expérience collective, autour d’une agriculture biologique, du jardinage, des retraites en pleine nature...Notons encore que plus de trois quarts des Français (77%) adorent visiter des jardins publics lors de leur séjour.



7.L’essor attendu des Gami-vacations

Enfin, en 2025, selon Skyscanner : le secteur des jeux vidéo devrait transformer le tourisme. La sortie de nouveaux jeux et consoles incite en effet les voyageurs à explorer des destinations inspirées de leurs univers virtuels préférés. Une tendance qui reflète aussi un désir croissant d'expériences immersives qui permettent aux joueurs de se connecter à une communauté mondiale tout en vivant des récits similaires à ceux de leurs jeux favoris. En effet, 41% des voyageurs Français se sentent inspirés par l’univers des jeux vidéo pour réserver un voyage et 18% d’entre eux ont déjà sauté le pas !



Évidemment, les plus jeunes sont les plus concernés. Et cela ira en s’amplifiant. Avec probablement un retour de balancier pour une partie d’entre eux qui, au contraire, pourraient se montrer attirés par la déconnection absolue !